Ексвійськового засудили на 15 років ув’язнення: він верифікував для росіян Starlink

Starlink. Ілюстративне фото: Sportme

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Київський суд 5 листопада визнав винним у державній зраді демобілізованого військового, який за гроші від російського офіцера почав верифікувати термінали Starlink та залучив до цього трьох знайомих. Фігуранту справи призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд встановив, що фігурант справи, колишній військовослужбовець, у квітні 2026 року познайомився у Telegram з начальником секретної частини штабу однієї з російських військових частин. Останній запропонував підробіток: оформити на себе термінал супутникового зв’язку Starlink у відділенні “Нової пошти” за 100 доларів США. Той погодився, виконав завдання та отримав у криптовалюті 120 доларів.

Представник Росії, йдеться в матеріалах справи, запропонував продовжити цю “співпрацю”: верифікувати 40 терміналів і отримувати по 50 доларів за кожен. Для виконання завдання засуджений залучив трьох інших українців, не повідомивши їм, що обладнання призначене для російських військових.

Люди приходили до “Нової пошти” разом із фігурантом справи та дослухалися до його вказівок. Таким чином, за два пристрої, зареєстровані іншими людьми, фігурант справи отримав ще по 50 доларів. Про нагороду за третій у вироку не йдеться.

Три термінали російські військові використовували для забезпечення собі зв’язку на окупованих територіях. Перший, який чоловік верифікував сам, працював у районах Кодеми, Кузьминівки й Різниківки та міста Сіверськ на Донеччині. Другий — діяв поблизу Красного Лимана Луганської та Зуївки Донецької області. Третій пристрій забезпечував загарбників супутниковим зв’язком поблизу села Білолуцьк на Луганщині.

Обвинувачений повністю визнав провину й щиро покаявся. Він пояснив вчинок скрутою: після поранення влітку 2024 року його демобілізували, але соціальних виплат він не оформив. Суд визнав обставинами, що пом’якшують покарання, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжувальних обставин суд не встановив.

Фігуранта справи визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану та призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Строк покарання суд рахує від дати затримання (6 травня 2026-го). Телефон Huawei, який слідство визнало речовим доказом, вирішили конфіскувати на користь держави.

Протягом 30 днів рішення суду можна оскаржити апеляцією. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, у лютому 2026 року в Україні запровадили нові правила користування супутниковою системою Starlink. Тепер усі термінали потрібно задекларувати. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що саме змінилося, кого це стосується та як жителям Донеччини не втратити супутниковий інтернет.