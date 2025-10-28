Державні нагороди, якими відзначили енергетиків. Фото: з сайту Президента України

Президент України Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 47 представників енергетичної галузі. Серед них — майстер дільниці “ДТЕК” у Донецькій області Олександр Нечитайло.

Про це повідомили на сайті Президента України.

Майстер дільниці “ДТЕК Донецькі електромережі” Олександр Нечитайло отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня. Чоловік в умовах активних бойових дій відновлював лінії електромереж у регіоні.

Як йдеться у повідомлені, завдяки Нечитайлу вдалося забезпечити світлом Костянтинівську, Добропільську та Слов’янську громади.

Також серед тих, хто отримав державні нагороди за відновлення мереж, зокрема, для Донецької області були електромонтер та начальник Сумської лінійної дільниці “Укренерго” — Олександр Диський і Сергій Титаренко.

“Зараз кожна робота й кожна спеціальність працівників української енергетичної сфери дуже важливі. Українські енергетики зазнають поранень під час роботи та навіть віддають життя, заживлюючи Україну після ворожого терору. Наша країна завжди пам’ятатиме про їхні вчинки”, — сказав президент Зеленський.

