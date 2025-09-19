Покровський пам'ятник Шевченку в місті Самар. Фото: Покровська міська ВА

У місті Самар на Дніпропетровщині відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку, який до кінця 2024 року прикрашав центральну площу Покровська. Його евакуювали в грудні через наближення фронту, весь цей час він перебував на зберіганні. Пам’ятник відкрили у Самарі на честь Дня міста, який пройде 20 вересня.

Про встановлення пам’ятника повідомили у пресслужбі Покровської міської ВА, а також у пресслужбі Самарської міськради.

Скульптурну композицію створив художник і скульптор Петро Антип, її відкрили у Покровську 13 жовтня 2019 року. Вона виконана з бронзи та граніту, має розміри 13 на 6 метрів. У центрі зображена постать Кобзаря, який сидить на стільці, а поруч — стоїть порожній стілець для городян.

Демонтаж і транспортування монумента з прифронтового Покровська, пишуть у Самарській міськраді, провели військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту.

На відкритті пам’ятника були присутні як мешканці Самара, так і переселенці з Покровська.

“Цей пам’ятник сьогодні повторює долю багатьох українців, які були змушені залишити рідні домівки. Я впевнений, що він неодмінно повернеться до мирного та процвітаючого Покровська. Для нас велика честь оберігати його. Це маленька частина прекрасного Покровська у нашому місті, і ми це цінуємо”, — сказав міський голова Самара Сергій Рєзнік.

У Покровській міській ВА уточнили, що з Самаром співпрацюють не вперше: раніше там облаштували спортивний майданчик, перевезений із Покровська. За словами начальника Покровської міської ВА Добряка, такі проєкти є символом солідарності, що дозволяють зберігати культурну спадщину та підтримувати українську ідентичність навіть у час війни.

Нагадаємо, раніше з Покровська волонтери евакуювали двометрову скульптуру оленя. Її розмістили у Вінниці через погіршення безпекової ситуації в Покровську та ризик руйнування культурного об’єкта внаслідок обстрілів.