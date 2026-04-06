“Фіктивно зник на 4,2 млн грн”: командир взводу однієї з військових частин на Донеччині і його дружина отримали підозри

Правоохоронці підозрюють командира взводу однієї з військових частин, що виконувала завдання на Донеччині і його дружину в дезертирстві, шахрайстві та легалізації майна. За даними слідства, у 2022-му чоловіка визнали зниклим безвісти, однак він переховувався на Одещині. Тим часом його дружина подалася на виплати. Обох оголосили у міжнародний розшук, а суму завданих державі збитків оцінюють у 4,2 мільйона гривень.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Східного регіону.

За їхніми даними, у квітні 2022 року командир парашутно-десантного взводу однієї з військових частин, яка виконувала завдання на Донеччині, самовільно покинув службу в районі Новоселівки. Надалі він переховувався на території Одещини у родичів, а згодом незаконно перетнув державний кордон і виїхав до Німеччини.

У травні того ж року чоловіка визнали безвісти зниклим під час виконання бойових завдань. Його дружина подала до військової частини відповідну заяву і необхідні документи, на підставі яких їй призначили грошову допомогу — загалом 4,2 мільйона гривень за три роки.

“Частину коштів — понад 474 тис. грн — дружина використала для проведення фінансових операцій, зокрема: зняття готівки, переказів на інші рахунки та погашення кредитних зобов’язань, що має ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”, — кажуть правоохоронці.

У Спецпрокуратурі регіону зазначили, що військовослужбовцю повідомили про підозру:

за ч. 4 ст. 408 КК України – дезертирство, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років;

за ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, в умовах воєнного стану, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Водночас його дружині закидають:

ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в умовах воєнного стану, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна;

ч. 1 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) майна, що караються позбавленням волі на строк від 3 до шести 6 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися діяльністю на строк до двох років.

Обох оголосили у міжнародний розшук та ініціювали процедуру спеціального досудового розслідування.

