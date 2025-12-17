Кадр з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Фото: AP/Frontline

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Стрічка оскароносного режисера Мстислава Чернова потрапила до короткого списку на премію “Оскар” у 2026 році. Він є серед 30 найкращих, які відібрали з-поміж 201 документального фільму, що були у довгому списку. Втім, для фільму про український контрнаступ під Бахмутом ця перемога ще не означає автоматичне потрапляння до списку номінантів на премію.

Короткий список опублікували на офіційному сайті премії “Оскар”.

Так, “2000 метрів до Андріївки” вдалося подолати вже два етапи відбору на премію “Оскар” у 2026 році, документальна стрічка Мстислава Чернова потрапила до довгого та до короткого списків.

Далі, 22 січня, члени Американської кіноакадемії голосуватимуть за фільми із короткого списку, номінуючи їх на різні категорії. Зокрема “2000 метрів до Андріївки” може потрапити до однієї категорії — “Найкращий документальний фільм” (саме у цій номінації у 2024 році перемогу здобув попередній фільм Мстислава Чернова — “20 днів у Маріуполі”).

Тому тільки 22 січня стане відомо, чи зможуть “2000 метрів до Андріївки” поборотися за премію “Оскар” у 2026 році, церемонія нагородження якої пройде 15 березня.

Подивитися фільм можна вже зараз в онлайн-форматі. Він доступний легально на “Київстар-ТБ”.

Для довідки: Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року. Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер. Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”. Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Раніше ми розповідали, про стрічку Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.

Ще у червні 2025-го нова стрічка оскароносного українського режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Також взимку український режисер здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.