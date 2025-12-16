Соціальний транспорт. Ілюстративне фото: ГО "Фонд розвитку громади"

Активісти з “Фонду розвитку громади” знайшли гроші, аби продовжити надавати послуги “інклюзивного таксі” у Краматорській громаді. Вони отримали фінансування в межах Національного форуму прав людей з інвалідністю.

Про це Вільному Радіо повідомили у громадській спілці “Ліга Сильних”.

Громадська організація “Фонд розвитку громади” стала однією з чотирьох ініціатив, які отримали фінансування у 10 тисяч фунтів стерлінгів. Кошти мають спрямувати на інклюзивні соціальні перевезення у Краматорській громаді.

Ідея для активістів не нова — її вже реалізовували з червня 2024-го по жовтень 2025 року завдяки міжнародним донорам. Однак фінансування закінчилося, тож довелося залучати нове.

“У нас закінчився невеликий проєкт, за два попередні етапи ми здійснили понад 320 поїздок — це понад 450 маломобільних мешканців Краматорської громади. На жаль, фінансування закінчилося 30 жовтня, але ми продовжуємо отримати заявки. Цей проєкт — продовження та масштабування перевіреної моделі”, — кажуть у ГО “Фонд розвитку громади”.

Там уточнили, що прагнуть знизити “соціальну ізоляцію” вразливих груп населення громади — забезпечити довіз на спецтранспорті до медустанов, хабів підтримки, ЦНАПу, банків тощо. Заявки вже приймають через гарячу лінію у будні дні — +38 (066) 410-71-34.

Супроводжуватиме під час подорожі на спеціально маломобільних людей соціальний працівник. За планом, зможуть організувати 12-15 поїздок на тиждень — це більш як 150 місцевих, які мають отримати пряму допомогу.

За підрахунками активістів, отриманих у межах програми коштів їм вистачить на чотири місяці — 548,8 тисячі гривень.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо провели день з екіпажем “соціального таксі” на Донеччині від волонтерів об’єднання “Всі поруч”.