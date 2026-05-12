“Ґвалтував, погрожуючи вбивством”: російського військового підозрюють у знущанні з жительки Покровського району

Російський військовий, який, ймовірно, знущався із жительки Покровського району. Фото: прокуратура Донеччини

Російський військовий, ймовірно, знущався з жительки одного з сіл у Покровському районі — за це йому оголосили підозру. За даними слідства, окупант упродовж двох місяців ґвалтував жінку, погрожуючи їй вбивством. Згодом фігуранта взяли у полон українські захисники.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, йдеться про військового 114 мотострілецької бригади військ Росії — туди він потрапив після того, як підписав контракт у вʼязниці. У вересні 2025-го чоловік у складі малої піхотної групи проник на територію одного з сіл у Покровському районі Донеччини. Аби закріпитися в житловій забудові, окупант та ще двоє посіпак вдерлися до підвалу будинку, де ховалися від обстрілів цивільні.

“Під час чергової російської атаки місцевий житель загинув, і жінка залишилась з окупантами наодинці. На початку жовтня підозрюваний насильно вступив із нею у статевий зв’язок. При цьому попередив, що не прийме відмов і опору, бо має за плечима судимість та може її вбити. Крім того, заявив про існування наказу керівництва на вбивство цивільного населення”, — кажуть у прокуратурі.

Як стверджують слідчі, росіянин ґвалтував потерпілу щоночі протягом 2 місяців. Під час контрнаступу – у грудні – українські захисники взяли загарбника у полон та врятували жінку. Нині військовому країни-агресорки повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує від 8 до 12 років увʼязнення.

Зі слів керівника Донецької обласної прокуратури Павла Угровецького, подібні злочини – частина системних дій загарбників на захопленій території регіону. На травень 2026-го правоохоронці розслідуються 26 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом. У цих справах потерпілими є 17 жінок, троє чоловіків та шестеро дітей. Саме за фактами зґвалтувань – 10 проваджень.

Нагадаємо, фейковий суд так званої “ДНР” засудив до більш як 21 року увʼязнення нацгвардійця Івана Кімнатного. Окупанти стверджують, що у 2022-му чоловік вбив мирного жителя Маріуполя. Чоловіка відправлять до виправної колонії суворого режиму.