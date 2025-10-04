Підтримайте Вільне Радіо
Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовий з Добропілля Іван Бєлашков. Чоловік долучився до війська з початку повномасштабного вторгнення. Загинув, боронячи країну.
Про Івана Бєлашкова написали в Добропільській МВА.
Іван Бєлашков народився 12 вересня 1970 року у Добропіллі. Займався у цирковому колективі, де познайомився з майбутньою дружиною Ларисою. Разом вони виховували сина.
Професійний шлях Івана розпочався на шахті “Добропільська”. Завдяки своїй наполегливості та прагненню до знань, здобув вищу освіту, тоді очолив підприємство “Альянс”, а згодом продовжив свою кар’єру механіком агрофірми “Каравай” та торговим менеджером у магазині “Орбіта”.
З початку повномасштабного вторгнення Іван долучився до місцевої самооборони, у листопаді — до лав ЗСУ. Чоловік обійняв посаду акумуляторника відділення ремонту акумуляторних батарей взводу технічного забезпечення батальйону матеріального забезпечення у 56 бригаді. Серед побратимів мав позивний “Артист”.
“Ми питали, чому “Артист”, а він усміхався і казав: “Я ж всю свою юність займався у цирковому колективі та багато гастролював”. А ще Ваня дуже смачно готував, завжди раділи, коли була його зміна на кухні”, — згадують побратими.
У листопаді Івана відрядили в інший підрозділ. Це завдання стало для нього останнім. Життя захисника обірвалося 16 листопада 2023 року.
Іван Бєлашков нагороджений медаллю “Учасник бойових дій”.
Поховали військового у Добропіллі.
Світла пам’ять полеглому захисникові.