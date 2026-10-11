Валерія Хлібець — біографія: історія школярки з Новодонецького, яка загинула в Павлограді

Валерія Хлібець. Фото: платформа памʼяті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Валерію Хлібець. Разом із сімʼєю школярка евакуювалася до Павлограда, щойно з Донеччини офіційно оголосили евакуацію. Дівчинка загинула разом із батьком через російську атаку, коли закінчувала девʼятий клас.

Про Валерію Хлібець розповіли на платформі памʼяті “Меморіал”.

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Валерія Хлібець народилася 29 червня 2009 року в Новодонецькому. За словами тітки Наталії Пакіної, вона зростала веселою, яскравою і дещо впертою — через це в родині її лагідно кликали Холеркою.

“Вона була маминою донечкою. Зі старшою сестрою Женею — дуже різні, однак нерозлучні — як частинки одного серця. Хоча Валерія не мала багато близьких друзів, у неї були знайомі, яким щиро допомагала”, — згадує жінка.

Валерія Хлібець (праворуч). Фото: Facebook/Їх УБИЛА росія

Дівчинка захоплювалася малюванням, любила аніме й читала манґу. Особливе місце в її житті посідав пес Ройчік: вони проводили разом багато часу й могли за поглядом зчитати настрій одне одного.

Після початку повномасштабного вторгнення Валерія разом із сімʼєю залишила рідну Донеччину, щойно звідти офіційно оголосили евакуацію. Переселенці оселилися в Павлограді, щоб тато школярки Олексій міг допрацювати шахтарем до пенсії за стажем.

У майбутньому сімʼя хотіла перебратися до Вінниці: купити там будинок і почати нове життя. Та коли 15-річна Валерія закінчувала девʼятий клас і готувалася до випускного, у ніч на 25 квітня 2025 року росіяни атакували Павлоград безпілотниками. Рідним не вистачило зовсім трохи часу, аби спуститися в укриття, як стався удар.

Традиційно японські комікси, які читаються справа наліво.

Наслідки атаки на Павлоград, унаслідок якої загинули Валерія та Олексій Хлібець. Фото: Дніпропетровська ОДА

“Ксюша (мати Валерії, — ред.) вже стояла біля дверей із сумкою, її відкинуло вибуховою хвилею в під’їзд. Льошу та Леру, на жаль, придавило стіною”, — розповіла про загибель дівчинки та її батька Наталія Пакіна.

Валерія Хлібець із батьками Оксаною та Олексієм. Фото: ДТЕК

Разом із ними того дня не стало домашніх улюбленців — кішки Білки та собаки Ройчіка, якого Валерія так любила.

Світла памʼять.