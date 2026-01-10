Військовослужбовець Богдан Козак. Фото з архіву родини

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Богдана Козака з Чернівеччини, який проходив службу у Прикордонних військах, а потім вступив до медколеджу. З початком повномасштабної війни чоловік кинув навчання, аби долучитися до армії.

Про життєвий шлях та службу Богдана Вільному Радіо розповіла його сестра Аліна.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про дорогу вам людину. Це безкоштовно.

Богдан Козак народився 19 жовтня 1999 року в селі Бобівці на Чернівеччині, де пройшло його дитинство. Він навчався у місцевому навчально-виховному комплексі, вирізнявся активністю й товариськістю.

“Він любив допомагати матері, бабусі, сусідам і рідним, особливо дбав про людей похилого віку і не цурався жодної роботи”, — згадує його сестра Аліна.

У дитинстві хлопець цікавився технікою, проводив багато часу на природі та любив робити речі власними руками. Згодом ці інтереси переросли у професійну діяльність.

Богдан Козак у шкільні роки (посередині). Фото з архіву родини

Богдан проходив службу в Прикордонних військах на Львівщині, пізніше працював у Чернівецькому слідчому ізоляторі та навчався в Чернівецькому медичному коледжі.

“Я пам’ятаю Богдана добрим, щирим і надійним. Якщо він щось обіцяв, то завжди виконував. Він умів підтримати словом і ділом, ніколи не залишав близьких у біді. Дбав про родину, проводив час із друзями та цінував прості речі — дім, працю і спокій”, — згадує сестра.

Спершу Богдан планував залишитися в армії на контрактній службі, але від цієї ідеї відмовився, адже рідні потребували допомоги по господарству і догляду за бабусею.

Коли почалася повномасштабна війна, чоловік припинив навчання в медколеджі й долучився до армії. 5 січня 2023 року він підписав контракт із навчально-механізованим полком військової частини А1048 та здобув кваліфікацію кулеметника.

“Він вважав це своїм обов’язком і розумів, що це серйозне рішення. Він добре усвідомлював ризики, але знав, заради чого йде. Навіть тоді він говорив, що важливо бути корисним людям і державі, робити те, що від нього залежить. Він сприймав службу як обов’язок, а не як щось героїчне”, — ділиться сестра військовослужбовця.

Військовий Богдан Козак (позаду зліва) разом із побратимами. Фото з архіву сім’ї

На війні захисника прозвали Турбо. Про службу він розповідав небагато, лише час від часу ділився кумедними історіями, розповідав, як вони з побратимами облаштовували позиції або жартували під час чергувань.

“Беріг рідних і не хотів тривожити. Іноді міг поділитися якимось веселим випадком або історією з побратимами, щоб розрядити напруження. Він завжди говорив, що підтримка один одного важлива, що кожен має бути готовий допомогти. Його слова часто повторювалися серед друзів і товаришів по службі, бо він вірив у команду і в те, що разом можна подолати труднощі”, — розповідає Аліна.

Побратими згадують Богдана як надійного товариша, сміливого воїна і людину, на яку завжди можна було покластися.

Богдан Козак поруч із рідними. Фото з архіву родини

Богдан цікавився різними професійними напрямками, зокрема медициною, а ще розглядав можливість спробувати себе у кінології.

“Він часто говорив про майбутнє й про те, що хоче звичайного життя — роботу, сім’ю, час для друзів. Мріяв про спокій і щоб країна поступово відновлювалася”, — пригадує сестра.

Богдан Козак з сестрою Аліною. Фото з сімейного архіву

16 травня 2025 року в районі Часового Яру на Донеччині Богдан Козак загинув під час планового мінування позицій через випадкове спрацювання невідомого вибухового пристрою.

Після загибелі захисник отримав відзнаку імені Богдана Хмельницького за мужність.

У Богдана залишилися мати, бабуся та сестра.

Близькі захисника просять посмертно надати йому звання Героя України . Ви можете підтримати їх, підписавши петицію за посиланням .

Вічна пам’ять.