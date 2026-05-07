Естонська рада у справах біженців відновлює онлайн-реєстрацію на грошову допомогу в п’ятницю, 8 травня. Форма буде доступна для подачі всього протягом п’яти годин, виплати зможуть отримати вразливі мешканці п’яти прифронтових областей та ВПО, зокрема Донеччини. Розповідаємо, хто і як саме може подати заявку на цю допомогу.

Про відновлення реєстрації на грошову допомогу повідомили на офіційному сайті Естонської ради у справах біженців.

Програма охоплює жителів Донецької, Запорізької, Херсонської, Луганської та Харківської областей, зокрема важкодоступних прифронтових територій. У Естонській раді виділяють чотири категорії людей, які зможуть отримати кошти. Йдеться про людей, які:

проживають поблизу лінії фронту;

нещодавно евакуювалися або були змушені переміститися повторно;

постраждали через обстріли;

переселенці, які не отримують державної допомоги на проживання.

Сума допомоги залежить від категорії, до якої належить заявник. Мешканці прифронтових районів можуть отримати одноразову виплату — 10 800 грн на людину.

Нещодавно переміщені люди та ті, чиє житло постраждало від обстрілів, мають право на іншу виплату — 12 300 грн на одну людину.

Найбільш вразливі ВПО, які не отримують державних виплат і проживають далеко від фронту, можуть розраховувати на щомісячну підтримку: дорослим — по 2 000 грн, дітям та людям з інвалідністю — 3 000 грн на місяць.

Отримані гроші можна витрачати на базові потреби: харчування, медикаменти, одяг та засоби гігієни. Виплати проводитимуть банківським переказом або через офіційні платіжні установи, уточнили в Естонській раді.

Як і де можна подати заявку на отримання допомоги

Форма реєстрації доступна за посиланням (потрібно натиснути на кнопку “Подати запит”), її відкриють у п’ятницю, 8 травня. Податися на допомогу можна буде тільки протягом п’яти годин у цей день: з 10:00 по 15:00.

В Естонській раді закликали людей, які планують просити про допомогу, завчасно підготувати підтвердження свого місцеперебування.

“Це може бути чек з місцевого магазину, аптеки, пошти (фото разом з паспортом) або будь-яке інше підтвердження, датоване не раніше 5 травня 2026 року”, — уточнили організатори.

