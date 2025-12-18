Часів Яр. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Три з чотирьох населених пунктів Часовоярьскої громади тепер офіційно визнані тимчасово окупованими територіями, Мінрозвитку в останньому оновленні додали до відповідного переліку село Григорівку та селище Калинівку. Водночас адмінцентр громади, місто Часів Яр, залишається зоною активних бойових дій.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №1700, який опублікований на платформі Liga 360.

Датою окупації Григорівки й Калинівки у документі вказують 10 жовтня 2025 року. Ще одне село громади, Богданівку, окупованою вважають від 21 липня 2024-го.

Таким чином, єдиним неокупованим населеним пунктам громади станом на кінець року залишається місто Часів Яр, воно має статус території активних бойових дій.

31 липня про окупацію Часового Яру, 14-тисячного міста, за яке бої тривають від весни 2024 року, заявили в російському Міноборони. Втім, ці заяви спростував як начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, так і військові.

За даними DeepState, через понад чотири місяці після заяв росіян про окупацію Часового Яру місто й надалі частково залишається під контролем українських сил: йдеться про східні околиці на півдні та півночі його адміністративних меж.