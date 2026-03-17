Гуманітарна допомога. Фото: Тернопільська міська рада

У Краматорській громаді відкрили реєстрацію на отримання грошової та гуманітарної допомоги за трьома напрямками. Заявки можна подати до 31 березня, вони розраховані на різні категорії суспільства. Розповідаємо, як звернутися за підтримкою.

Про відкриття форм реєстрації на отримання допомоги повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, перша анонсована програма передбачає виплату 1200 гривень для жителів Краматорської громади, які належать до одиноких людей віком 60 років та більше, людей з інвалідністю будь-якої групи та людей, які втратили роботу після 24 лютого 2022 року та не мали доходів останні шість місяців. Форма реєстрації доступна за посиланням.

Друга програма, яка передбачає гуманітарну допомогу, призначена для сімей, у яких є діти віком до 18 років. Попередню реєстрацію повинен пройти виключно один із батьків або офіційний опікун у сім’ї, до анкети треба вносити тільки батька, матір та дітей. Форма реєстрації доступна за посиланням.

Третя з анонсованих програм пропонує отримати гуманітарну допомогу людям, які не належать до жодної зі згаданих вище категорій. Тобто для отримання допомоги достатньо просто бути жителем Краматорська або іншого населеного пункту громади. Реєстрація — за посиланням.

Реєстрація на отримання допомоги за всіма трьома програмами триває до 18:00 31 березня. Анкети потрібно заповнювати один раз українською мовою, після чого чекати дзвінка оператора протягом місяця. У Краматорській міській раді уточнили, оператор зв’язується лише з тими, хто правильно заповнив форму.

На отримання допомоги потрібно взяти оригінал і паперову копію паспорта (перша сторінка), оригінал і копію ідентифікаційного номера (ІПН), реквізити рахунку у форматі IBAN з копією, а також оригінали документів, що підтверджують обрану категорію. Для родин із дітьми додатково потрібні оригінали документів кожної дитини до 18 років — паспорт або свідоцтво про народження та ІПН.

