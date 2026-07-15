“Гуманітарної катастрофи немає”, — голова Словʼянської ВА про ситуацію у громаді, де залишаються близько 39 тисяч цивільних

Словʼянськ у 2026-му. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Близько 39 тисяч людей залишаються у Словʼянській громаді на липень 2026-го, серед них — 2,8 тисячі дітей. Війська країни-агресорки зруйнували та пошкодили більш як половину багатоповерхівок, дісталося й обʼєктам інфраструктури. Водночас про гуманітарну катастрофу не йдеться — соціальні установи продовжують працювати.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його словами, нині російські війська щодня завдають ударів по громаді: на липень 2026-го вони пошкодили або повністю зруйнували близько 56% багатоповерхівок, ще 20% — приватні домівки. Під атаки також потрапили 25% обʼєктів інфраструктури.

“Звичайно, ліквідація наслідків ворожих обстрілів потребує додаткових зусиль, ресурсів і додаткових рук. Працівники комунальних підприємств роблять усе можливе й неможливе. Щира дяка нашим комунальникам, які завжди, за будь-яких обставин приходять на допомогу людям, виконують свою роботу та залишаються тут, на місці”, — каже посадовець.

Він зауважив, що наразі про гуманітарну катастрофу не йдеться: працюють всі установи, банки, аптеки, магазини, заклади сфери побуту та лікарні тощо. Також у більшості районів Словʼянська надають комунальні послуги в повному обсязі. Водночас у деяких районах міста ремонт мереж вже не можуть провести через загрозу дронових атак. Тим, хто залишається там надають підтримку, однак закликають виїхати.

Очільник військової адміністрації нагадав, що евакуація у Словʼянській громаді триває з лютого 2022-го — для цього працює проміжний евакуаційний пункт, звідки можна дістатися Лозової. Там люди отримують грошову і гуманітарну допомогу. Далі людей відправляють поїздом у більш безпечні регіони України. Тим, кому немає куди їхати, пропонують скористатися програмою розселення.

“Їм буде надане помешкання у комунальних закладах більш безпечних областей країни. Також діє евакуаційний маршрут до Харкова. Тут люди також зупиняються у пункті евакуації, отримують допомогу. Можуть самостійно на потязі дістатися будь-якого міста країни Усі евакуаційні рейси безкоштовні. Вони розраховані не лише для мешканців Словʼянської громади, а й на жителів всієї Донецької області”, — розповів Вадим Лях.

За його даними, на середину цього місяця у громаді залишаються близько 39 тисяч людей, серед них є 2,8 тисячі дітей. Оголошену раніше обовʼязкову евакуацію для родин з неповнолітніми із небезпечних вулиць Словʼянська вже провели.

Нагадаємо, у Словʼянську планують витратити ще майже 3 мільйони гривень на облаштування, утримання та ремонт антидронового захисту на ділянках автомобільних доріг громади, якими користуються для евакуації людей, ротацій особового складу та підвезення необхідних вантажів. Роботи фінансуватимуть із місцевого бюджету, а завершити їх мають до кінця 2026 року.