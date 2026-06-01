У Слов’янську можливе розширення зони обов’язкової евакуації, — начальник ВА

Дорожній знак в сторону Слов'янська. Ілюстративне фото: "Реальна газета"

У Слов’янській громаді станом на 1 червня 2026 року лишаються 43 тисячі людей, з них 3900 — це діти. У районах, де у березні 2026 року оголосили примусову евакуацію дітей із батьками, неповнолітніх немає. ВА обговорює введення примусової евакуації в інших районах міста.

Про це в ефірі Суспільного розповів начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“В тих районах, де оголосили евакуацію, дітей вивезли. Тобто за два місяці, коли вона розпочалася, всі виїхали. Зараз вже на часі і застосувати до інших мікрорайонів, де теж небезпечно. Зараз з військовими обговорюємо цю проблему”, — сказав він.

Лях додав, що за 31 та 1 червня у місті були поранені двоє дітей — 7-річний хлопчик та 13-річна дівчина. Обидва удари армія РФ завдавала дронами, вночі по приватних будинках.

За його даними, у громаді лишаються 3900 неповнолітніх. Тим часом, армія РФ обстрілює місто безпілотниками, керованими авіабомбами.

“Ворог постійно обстрілює місто за допомогою FPV-дронів. Є влучання в автівки, також застосовує БпЛА “Молнія”, ним сьогодні вночі була поранена дівчина, також прилітають “Шахеди” — це “Герань-2”, які також влучають у приватний сектор, в домівки”, — розказав керівник МВА.

За даними Ляха, у всій громаді наразі 43 тисячі людей, з них 39 тисяч у Слов’янську. Серед жителів громади сім тисяч — це офіційно зареєстровані переселенці. До початку повномасштабного вторгнення, у Слов’янській громаді проживали близько 100 тисяч людей.

Також начальник МВА уточнив, що попри обстріли, комунальні підприємства працюють у штатному режимі: “Всі комунальні підприємства, медзаклади, банки, ринки, магазини, транспорт працюють. Є водопостачання, газопостачання, електрика. Все, що можемо ми відновлюємо після обстрілів”.

