Російські військові у ніч на 1 червня атакували Слов’янськ за допомогою дрона: він влучив по одному з житлових районів міста, через що поранень зазнала неповнолітня.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
“Є влучання БПЛА “Молнія” у приватний будинок. На жаль, поранена 13-річна дівчинка”, — повідомив Вадим Лях.
Він уточнив, що пораненій вже надали медичну допомогу.
Для удару по Слов’янську вночі росіяни застосували БпЛА типу “Молнія”, додав Вадим Лях.
Нагадаємо, на кінець травня 2026-го у зоні примусової евакуації Донецької області, ймовірно, залишаються пʼятеро дітей. Нещодавно одна родина повернулася до Сергіївки, ще четверо неповнолітніх – можуть бути в Миколаївці. Встановити їхнє місцеперебування наразі не змогли.