Дорожній знак в сторону Слов'янська. Ілюстративне фото: "Реальна газета"

Російські військові у ніч на 1 червня атакували Слов’янськ за допомогою дрона: він влучив по одному з житлових районів міста, через що поранень зазнала неповнолітня.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Є влучання БПЛА “Молнія” у приватний будинок. На жаль, поранена 13-річна дівчинка”, — повідомив Вадим Лях.

Він уточнив, що пораненій вже надали медичну допомогу.

Для удару по Слов’янську вночі росіяни застосували БпЛА типу “Молнія”, додав Вадим Лях.

Нагадаємо, на кінець травня 2026-го у зоні примусової евакуації Донецької області, ймовірно, залишаються пʼятеро дітей. Нещодавно одна родина повернулася до Сергіївки, ще четверо неповнолітніх – можуть бути в Миколаївці. Встановити їхнє місцеперебування наразі не змогли.