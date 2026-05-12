Жодної евакуації, але дехто не надає послуги: як працюють комунальні заклади Слов’янська навесні 2026

Ганна Назарова
Половина співробітників комунальних установ Слов’янська звільнились з початку повномасштабного вторгнення. Більшість —  за власним бажанням заради евакуації та через скорочення. Деякі фахівці з галузі спорту зараз не працюють, бо мобілізовані до війська. А частина медиків і співробітників культури пішли з життя. 

Жоден комунальний заклад Слов’янської громади не евакуювали і не ліквідували — лікарні, соціальні служби та частина культурних установ продовжують роботу на місці. Частина шкіл, дитсадків і бібліотек призупинила діяльність через безпекову ситуацію. Розповідаємо, які служби зараз доступні та в якому форматі вони працюють.

 

Про роботу закладів повідомили у Слов’янський МВА на запит Вільного Радіо. 

Як працюють школи й дитсадки Слов’янська у 2026 році

Всі заклади освіти  Слов’янської громади працюють дистанційно. Через безпекову ситуацію призупинили діяльність 18 закладів:

  •  2 школи;
  • 15 дитсадків;
  • 1 позашкільний заклад.

З лютого 2022 року станом на травень 2026 року  звільнились 1019 працівників — переважно за власним бажанням, через переведення або скорочення штату внаслідок відтоку учнів.

Зараз в установах освіти Слов’янської громади працюють 911 людей:

  •  691 — у школах;
  • 172 — у дитсадках;
  • 48 — в інших комунальних установах. 

Музеї та бібліотеки Слов’янська: що працює у 2026 році

Заклади культури не закривались. Центр культури та бібліотеки працюють у змішаному форматі — частково на місці, частково онлайн. Школа мистецтв і краєзнавчий музей перейшли в дистанційний режим. П’ять бібліотечних філій тимчасово призупинили роботу через небезпеку.

З початку вторгнення звільнилось 69 працівників. Станом на квітень 2026 року в закладах культури залишились 96 співробітників: 

  • 30 — у Центрі культури і довкілля;
  • 47 — у школі мистецтв;
  • 13 — у міській публічній бібліотеці;
  • 6 — у краєзнавчому музеї.
Які лікарні працюють у Слов’янську у 2026 році

Чотири медзаклади приймають не лише жителів Слов’янська, а й сусідніх громад — Черкаської, Лиманської, Святогірської,  а також переселенців та гостей міста.

З лютого 2022 по квітень 2026 з лікарень Слов’янської громади звільнились половина працівників — 796 людей.  Серед причин — власне бажання, закінчення контракту та скорочення. Крім того, 11 співробітників померли. 

Зараз в громаді працюють 786 медиків: 

  • 209 — у Центрі первинної медико-санітарної допомоги;
  • 512 — у Міській клінічній лікарні;
  • 53 — у Стоматологічній поліклініці;
  • 12 — в Інформаційно-аналітичному центрі.
Допомога людям з інвалідністю та бездомним: соцзахист населення у Слов’янській громаді

У Слов’янській громаді продовжують роботу такі соціальні установи: 

  • Територіальний центр соціального обслуговування; 
  • Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю;
  • Центр обліку бездомних людей. 

Ці установи не евакуювались. Та з початку повномасштабного вторгнення  з соцзахисту звільнилось 76 працівників — більшість виїхали до безпечніших регіонів країни або за кордон.

Хто залишається працювати у спортивних закладах Слов’янська

Більшість спортивних і молодіжних закладів Слов’янської громади працюють дистанційно, а “Культурно-спортивний центр” — у змішаному форматі.

З початку повномасштабного вторгнення звільнились 62 людини — більшість за власним бажанням.

Троє співробітників мобілізовані.  Ще кількох перевели на призупинення трудового договору.

Зараз у закладах працюють  43 людини:

  • Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа — 12 співробітників працюють дистанційно, двоє мобілізовані;
  • Дитячо-юнацька спортивна школа м. Слов’янська — 5 співробітників працюють дистанційно;
  • Слов’янський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” —  2 працюють дистанційно, один співробітник мобілізований;
  • Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська — 3 працюють дистанційно, 3 — стаціонарно, з 8 працівниками призупинили трудові договори;
  • Спортивний клуб за місцем проживання “Культурно-спортивний центр” —  7 співробітників, 5 з них працюють стаціонарно,  ще людина, яка покриває 1,5 ставки — дистанційно, 0,5 ставки — на призупиненні трудового договору.

Нагадаємо, з кількох районів Слов’янської громади триває примусова евакуація родин з дітьми, фронт наближається.

 

