Дорожній знак в сторону Слов'янська. Ілюстративне фото: "Реальна газета"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Половина співробітників комунальних установ Слов’янська звільнились з початку повномасштабного вторгнення. Більшість — за власним бажанням заради евакуації та через скорочення. Деякі фахівці з галузі спорту зараз не працюють, бо мобілізовані до війська. А частина медиків і співробітників культури пішли з життя.

Жоден комунальний заклад Слов’янської громади не евакуювали і не ліквідували — лікарні, соціальні служби та частина культурних установ продовжують роботу на місці. Частина шкіл, дитсадків і бібліотек призупинила діяльність через безпекову ситуацію. Розповідаємо, які служби зараз доступні та в якому форматі вони працюють.

Про роботу закладів повідомили у Слов’янський МВА на запит Вільного Радіо.

Як працюють школи й дитсадки Слов’янська у 2026 році

Всі заклади освіти Слов’янської громади працюють дистанційно. Через безпекову ситуацію призупинили діяльність 18 закладів:

2 школи;

15 дитсадків;

1 позашкільний заклад.

З лютого 2022 року станом на травень 2026 року звільнились 1019 працівників — переважно за власним бажанням, через переведення або скорочення штату внаслідок відтоку учнів.

Заклади освіти у Слов'янську, інфографіка: Вільне Радіо

Зараз в установах освіти Слов’янської громади працюють 911 людей:

691 — у школах;

172 — у дитсадках;

48 — в інших комунальних установах.

Музеї та бібліотеки Слов’янська: що працює у 2026 році

Заклади культури не закривались. Центр культури та бібліотеки працюють у змішаному форматі — частково на місці, частково онлайн. Школа мистецтв і краєзнавчий музей перейшли в дистанційний режим. П’ять бібліотечних філій тимчасово призупинили роботу через небезпеку.

З початку вторгнення звільнилось 69 працівників. Станом на квітень 2026 року в закладах культури залишились 96 співробітників:

30 — у Центрі культури і довкілля;

47 — у школі мистецтв;

13 — у міській публічній бібліотеці;

6 — у краєзнавчому музеї.

Заклади культури у Слов'янську, інфографіка: Вільне Радіо

Які лікарні працюють у Слов’янську у 2026 році



Чотири медзаклади приймають не лише жителів Слов’янська, а й сусідніх громад — Черкаської, Лиманської, Святогірської, а також переселенців та гостей міста.

З лютого 2022 по квітень 2026 з лікарень Слов’янської громади звільнились половина працівників — 796 людей. Серед причин — власне бажання, закінчення контракту та скорочення. Крім того, 11 співробітників померли.

Зараз в громаді працюють 786 медиків:

209 — у Центрі первинної медико-санітарної допомоги;

512 — у Міській клінічній лікарні;

53 — у Стоматологічній поліклініці;

12 — в Інформаційно-аналітичному центрі.

Лікарні у Слов'янську, інфографіка: Вільне Радіо

Допомога людям з інвалідністю та бездомним: соцзахист населення у Слов’янській громаді

У Слов’янській громаді продовжують роботу такі соціальні установи:

Територіальний центр соціального обслуговування;

Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю;

Центр обліку бездомних людей.

Ці установи не евакуювались. Та з початку повномасштабного вторгнення з соцзахисту звільнилось 76 працівників — більшість виїхали до безпечніших регіонів країни або за кордон.

Хто залишається працювати у спортивних закладах Слов’янська

Більшість спортивних і молодіжних закладів Слов’янської громади працюють дистанційно, а “Культурно-спортивний центр” — у змішаному форматі.

З початку повномасштабного вторгнення звільнились 62 людини — більшість за власним бажанням.

Троє співробітників мобілізовані. Ще кількох перевели на призупинення трудового договору.

Заклади у галузі молоді і спорту у Слов'янську, інфографіка: Вільне Радіо

Зараз у закладах працюють 43 людини:

Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа — 12 співробітників працюють дистанційно, двоє мобілізовані;

Дитячо-юнацька спортивна школа м. Слов’янська — 5 співробітників працюють дистанційно;

Слов’янський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” — 2 працюють дистанційно, один співробітник мобілізований;

Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська — 3 працюють дистанційно, 3 — стаціонарно, з 8 працівниками призупинили трудові договори;

Спортивний клуб за місцем проживання “Культурно-спортивний центр” — 7 співробітників, 5 з них працюють стаціонарно, ще людина, яка покриває 1,5 ставки — дистанційно, 0,5 ставки — на призупиненні трудового договору.

Нагадаємо, з кількох районів Слов’янської громади триває примусова евакуація родин з дітьми, фронт наближається.