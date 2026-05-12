Половина співробітників комунальних установ Слов’янська звільнились з початку повномасштабного вторгнення. Більшість — за власним бажанням заради евакуації та через скорочення. Деякі фахівці з галузі спорту зараз не працюють, бо мобілізовані до війська. А частина медиків і співробітників культури пішли з життя.
Жоден комунальний заклад Слов’янської громади не евакуювали і не ліквідували — лікарні, соціальні служби та частина культурних установ продовжують роботу на місці. Частина шкіл, дитсадків і бібліотек призупинила діяльність через безпекову ситуацію. Розповідаємо, які служби зараз доступні та в якому форматі вони працюють.
Про роботу закладів повідомили у Слов’янський МВА на запит Вільного Радіо.
Всі заклади освіти Слов’янської громади працюють дистанційно. Через безпекову ситуацію призупинили діяльність 18 закладів:
З лютого 2022 року станом на травень 2026 року звільнились 1019 працівників — переважно за власним бажанням, через переведення або скорочення штату внаслідок відтоку учнів.
Зараз в установах освіти Слов’янської громади працюють 911 людей:
Заклади культури не закривались. Центр культури та бібліотеки працюють у змішаному форматі — частково на місці, частково онлайн. Школа мистецтв і краєзнавчий музей перейшли в дистанційний режим. П’ять бібліотечних філій тимчасово призупинили роботу через небезпеку.
З початку вторгнення звільнилось 69 працівників. Станом на квітень 2026 року в закладах культури залишились 96 співробітників:
Чотири медзаклади приймають не лише жителів Слов’янська, а й сусідніх громад — Черкаської, Лиманської, Святогірської, а також переселенців та гостей міста.
З лютого 2022 по квітень 2026 з лікарень Слов’янської громади звільнились половина працівників — 796 людей. Серед причин — власне бажання, закінчення контракту та скорочення. Крім того, 11 співробітників померли.
Зараз в громаді працюють 786 медиків:
У Слов’янській громаді продовжують роботу такі соціальні установи:
Ці установи не евакуювались. Та з початку повномасштабного вторгнення з соцзахисту звільнилось 76 працівників — більшість виїхали до безпечніших регіонів країни або за кордон.
Більшість спортивних і молодіжних закладів Слов’янської громади працюють дистанційно, а “Культурно-спортивний центр” — у змішаному форматі.
З початку повномасштабного вторгнення звільнились 62 людини — більшість за власним бажанням.
Троє співробітників мобілізовані. Ще кількох перевели на призупинення трудового договору.
Зараз у закладах працюють 43 людини:
Нагадаємо, з кількох районів Слов’янської громади триває примусова евакуація родин з дітьми, фронт наближається.