Половина багатоповерхівок в Слов’янську пошкоджені обстрілами, 4 тисячі дітей залишаються в громаді, — начальник ВА

Дорожній знак в сторону Слов'янська. Ілюстративне фото: "Реальна газета"

Половина багатоповерхівок та чверть приватних будинків постраждали внаслідок обстрілів у Слов’янській громаді з початку повномасштабного вторгнення. Темпи евакуації зростають і за минулий тиждень з громади виїхали тисяча людей.

Про ситуацію у громаді розповів начальник Слов’янської МВА Вадим Лях в ефірі телемарафону.

“Доба пройшла без обстрілів, але весь тиждень місто було під постійними обстрілами, загарбник застосовував РСЗВ, ФАБи, FPV-дрони.

Багато багатоповерхівок було зруйновано. Вже комунальники допомогли людям зробити невеличкі ремонти, відновили електро-, водопостачання. Був пошкоджений заклад освіти ФАБом”, — розповів посадовець про ситуацію за тиждень.

За словами Вадима Ляха, у громаді працюють усі служби, жителям надають комунальні послуги. Втім під обстріли потрапляють усі райони:

“Все місто під обстрілами. На сьогодні, якщо у процентах, десь 50% багатоповерхівок вже пошкоджено і 25% приватної забудови, постраждали об’єкти інфраструктури”.

За словами Вадима Ляха, у Слов’янській громаді залишаються близько 4 тисяч дітей.

“Кількість запитів за евакуацію збільшується. За тиждень виїхали 1000 людей. З них 50% — самостійно, інші виїжджали через наші централізовані хаби, які знаходяться в Лозовій в сусідній області, а також нашому Слов’янському хабі, де приймаємо не лише слов’янців, а й людей з зони бойових дій, де вони отримують харчування, спілкуються з психологом і далі автобусами виїжджають за межі області”, — розповів Вадим Лях.

Нагадаємо, 21 квітня окупанти обстріляли Слов’янськ з РСЗВ. Поранення дістали щонайменше восьмеро місцевих.