Пошкоджена після удару з РСЗВ автівка у Слов'янську. Фото: поліція Донеччини

О 13:50 російські військові вдарили по Слов’янську з РСЗВ, влучання фіксують по дорожньому покриттю в центральній частині міста. За попередніми даними, внаслідок атаки поранені п’ятеро людей.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“О 13:50 ворог знов наніс удар по Словʼянську. Влучання РСЗВ у дорожнє покриття в центральній частині міста. Попередньо поранено пʼять людей. Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!”, — повідомив начальник МВА Вадим Лях.

У поліцїі уточнили, що серед поранених — дві жінки 59 і 61 року і троє чоловіків (38, 46, вік уточнюється). У них діагностують травми голови й осколкові поранення.

Це вже друга атака по Слов’янську за добу, яка призводить до поранення цивільних мешканців. Приблизно о п’ятій російська авіабомба вдарила по житловому кварталу в Слов’янську, де поранень зазнали чоловік, дружина та їхній дорослий син.

Загалом за добу в Слов’янську поранені вже щонайменше восьмеро цивільних.

