Поліції Донеччини передали автівки для порятунку цивільних

Кейсеваки для поліції Донеччини. Фото: ГУНП Донецької області

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Поліція Донеччини отримала кейсеваки — спеціалізовані автівки — від Світового Конґресу Українців. Завдяки цьому транспорту правоохоронці зможуть рятувати цивільних у найскладніших умовах.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що три броньованих автомобілі Mitsubishi L200 та Toyota Land Cruiser передали підрозділу парамедиків поліції. Це підтримка від Світового Конґресу Українців — міжнародна неурядова організація, яка координує громади у діаспорі з понад 60 країн світу.

Кейсеваки обладнали необхідним для порятунку людей обладнанням:

кисневі концентратори для підтримки дихання;

медичне обладнання та ноші;

системи РЕБ і детектори дронів для захисту від атак;

Starlink та автономне живлення.

“Цей транспорт допоможе рятувати життя в найскладніших умовах, надаючи якісну допомогу ще під час транспортування до лікарень”, — зазначили правоохоронці.

Вони уточнили, що від початку відкритого вторгнення парамедики поліції Донеччини здійснили близько 4 тисяч бойових виїздів. Їм вдалося врятувати понад 1,7 тисячі людей.

Нагадаємо, протягом 20 квітня російська армія завдала 1354 удари по підконтрольній Україні частині Донецької області. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали, проте за минулу добу серед цивільних, попередньо, обійшлося без жертв — вже другий день поспіль.