Наслідки російських атак у Донецькій області 20 квітня 2026-го.

Протягом 20 квітня російська армія завдала 1354 удари по підконтрольній Україні частині Донецької області. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали, проте за минулу добу серед цивільних, попередньо, обійшлося без жертв — вже другий день поспіль. Однак вночі позитивна динаміка перервалася: через авіаційні удари по Слов’янську поранені троє цивільних.

Щонайменше вісім населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, села Привілля та Торське, — ці населені пункти Донеччини були, як повідомляє поліція, під вогнем 20 квітня.

За ніч Слов’янськ пережив два авіаудари: о 23:20 росіяни скинули на середмістя 250-кілограмову авіабомбу, через що постраждали три багатоквартирні будинки та два торгівельні павільйони.

Вже 21 квітня о 05:50 по місту вдарили півторатонною авіабомбою — поранене цивільне подружжя віком 68 років та їхній 36-річний син. Внаслідок удару зруйнований заклад освіти, пошкоджені 15 багатоквартирних та два приватні будинки, дві аптеки, три магазини, нотаріальна контора та салон краси.

Через влучання БпЛА у Краматорську постраждав один об’єкт інфраструктури, а у Дружківці — приватний будинок та господарське приміщення.

У Миколаївці за добу зафіксували чотири удари — вони пошкодили вісім багатоквартирних будинків, дві адмінбудівлі, ринок, спорткомплекс, заклад освіти, будинок культури, офісне приміщення, готель та цехи підприємства.

У Райгородку й Торському пошкоджені по одному приватному будинку, у Привіллі – цивільне авто.

Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додав, що влучання фіксували за добу також у Красноторці та Різниківці.

На фронті триває російський наступ

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові чотири рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Червоного Ставу, Дробишевого та Діброви;

на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки;

поблизу Міньківки на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки один раз атакували позиції Сил оборони України;

на Костянтинівському напрямку російські сили провели 19 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 30 штурмових дій загарбників у районах Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Удачного, Гришиного, Котлиного, Молодецького, Філії та в бік Білицького, Шевченка, Нового Шахового, Кучерового Яру, Василівки та Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку російські військові п’ять разів атакували поблизу Калинівського, Олександрограда та Злагоди.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність реальних безпекових гарантій від союзників після можливого перемир’я залишить Росії повну свободу для нового наступу на Україну. Він поставив під сумнів здатність президента США Дональда Трампа забезпечити мир у довгостроковій перспективі, адже його президентський термін спливає менш як через три роки.