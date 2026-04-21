Стела на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Фото: Відомо/Анна Гончаренко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність реальних безпекових гарантій від союзників після можливого перемир’я залишить Росії повну свободу для нового наступу на Україну. Він поставив під сумнів здатність президента США Дональда Трампа забезпечити мир у довгостроковій перспективі, адже його президентський термін спливає менш як через три роки.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для ICTV.

Відведення українських військ із Донбасу (підконтрольних частин Донеччини та Луганщини, — ред.) стане стратегічною поразкою, адже означатиме втрату укріплених позицій і захисної лінії, яку неможливо швидко відтворити на відкритій місцевості, каже Володимир Зеленський.

“Ми точно стаємо слабшими (у разі відступу з Донбасу, — ред.). І коли вам дають сигнал, наприклад, наші американські партнери: “Можна ж побудувати нові споруди”. Можна. Це час. Але навіщо? Вони готові давати гроші. А навіщо нам це робити? Урбанізована зона все одно сильніша, ніж будь-які лінії, які ви побудуєте в полі”, — додав президент.

Він зазначив, що на підконтрольній Україні частині Донецької області залишаються близько 200 тисяч цивільних жителів, а відхід звідти, на його думку, морально підірве боєздатність армії.

Також президент Зеленський порушив питання гарантій безпеки. Він стверджує, що без присутності військ партнерів на контактній лінії росіяни зможуть знову атакувати Україну. Окрім цього, президентська каденція Дональда Трампа завершиться близько через 2,5 роки, тому невідомо, чи наступна президентська адміністрація залишиться вірною обіцянкам своєї попередниці.

“Що їх [росіян] обмежуватиме? Що саме? Наприклад, США кажуть: “Наприклад, президент Трамп”. Добре. Два з половиною роки (до кінця його каденції, — ред.) А що потім будемо робити?”, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські війська наростили тиск на Гришине — намагаються просунутися у центрі та на півночі селища. Українські військові дають відсіч окупантам і нещодавно знищили один із їхніх пунктів. Загарбники зазнали втрат.