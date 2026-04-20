ЗСУ блокують спроби росіян просунутися у центрі та на півночі Гришиного: яка там ситуація

Російські війська наростили тиск на Гришине — намагаються просунутися у центрі та на півночі селища. Українські військові дають відсіч окупантам і нещодавно знищили один із їхніх пунктів. Загарбники зазнали втрат.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Там розповіли, що Сили оборони не дозволяють війська країни-агресорки закріпитися у центральній частині Гришиного. Днями захисники провели операцію зі знищення пункту накопичення росіян.

“Дочекавшись сприятливого моменту, наші воїни завдали авіаційного удару по скупченню росіян. За результатами ураження, підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. Також, за наявною інформацією, частина російських військових залишилися під завалами у підвалі без можливості деблокування”, — розповіли представники корпусу.

Там уточнили, що окупанти продовжують тиснути й на північ селища. Зокрема, для цього вони намагаються обійти населений пункт, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. Росіяни, зі слів оборонців, прагнуть закріпитися і на північних та північно-західних околицях.

Нещодавно вони спробували прорватися одним з таких маршрутів завдяки бронетранспортеру. Сили оборони знищили техніку разом із її “пасажирами”, зірвавши спробу для подальшого просування.

Нагадаємо, російські сили нарощують активність штурмів у районі Мирнограда та Родинського на Покровському напрямку. Загарбники там і надалі дотримуються тактики піхотних груп і зберігають вогневий контроль над логістичними шляхами. Українським силам стає дедалі важче проводити ротації та постачати припаси до своїх позицій.