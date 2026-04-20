Покровський напрямок фронту на мапі від DeepState

Російські сили нарощують активність штурмів у районі Мирнограда та Родинського на Покровському напрямку. Загарбники там і надалі дотримуються тактики піхотних груп і зберігають вогневий контроль над логістичними шляхами. Українським силам стає дедалі важче проводити ротації та постачати припаси до своїх позицій.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ Сергій Окішев.

Нині основні сили на Покровському напрямку російські військові зосереджують на півночі Мирнограда та в районі Родинського. Окрім цього, українські сили фіксують атаки у напрямку селищ Гришине, Красний Лиман (Мирноградська громада) та Світле. Це північно-західна та північно-східна частини покровсько-мирноградської агломерації.

“РФ використовують тактику малих піхотних груп, аби пройти через наші бойові порядки, й намагаються закріпитися. Використовують все наявне озброєння: безпілотні літальні апарати, артилерію, в тому числі далекобійну та керовані авіаційні бомби”, — каже офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ Сергій Окішев.

Він зазначив, що критичною на напрямку залишається ситуація з логістикою. За даними військового, росіяни взяли під дроновий та вогневий контроль “значну” частину ділянки, тому українським силам все важче проводити ротації та переміщувати своїх бійців.

“Зараз дуже важка ситуація з логістичним забезпеченням, з внутрішньою ротацією наших підрозділів на півночі Мирнограда та в районі населених пунктів: Красний Лиман, Світле та Родинське. На цьому відтинку противник взяв під дроновий та вогневий контроль всю цю ділянку, тому здійснювати якісь логістичні заходи дуже і дуже важко”, — каже військовий.

Паралельно російські підрозділи намагаються підтягнути додаткові сили й артилерію ближче до лінії зіткнення. Українська розвідка відстежує ці переміщення, а частину техніки вогневі засоби знищують ще на підходах.

Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували низку військових обʼєктів загарбників на ТОТ Донеччини. Цього разу їм вдалося уразити склад боєприпасів в районі Урзуфа, а поблизу Нової Каракуби — місце зберігання БпЛА.