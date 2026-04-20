Ураження на ТОТ. Ілюстративне фото: з російських джерел

Сили оборони вчергове атакували низку військових обʼєктів загарбників на ТОТ Донеччини. Цього разу їм вдалося уразити склад боєприпасів в районі Урзуфа, а поблизу Нової Каракуби — місце зберігання БпЛА. Розповідаємо, що відомо про ці удари.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У ніч на 20 квітня українські війська завдали уражень по низці військових обʼєктів. Влучання фіксували, зокрема на території тимчасово окупованої частини Донецької області. Захисники запевняють, що продовжують знижувати наступальні спроможності окупантів.

Так, Сили оборони атакували склад боєприпасів у районі Урзуфа — село Мангушської громади за 43 кілометри на захід від Маріуполя. Загарбники контролюють населений пункт з лютого 2022 року.

Також захисники вдарили по складу БпЛА у районі окупованої з березня 2022-го Нової Каракуби, що у Волноваському районі. Ще одну ціль — командно-спостережний пункт росіян — уразили поблизу Благодатного.

У Генштабі поки не підсумовували ці атаки — остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України”, — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, 13-14 квітня українські військові провели також низку атак на військові обʼєкт росіян, зокрема на ТОТ Донецької області. Оборонці били по місцях зберігання безпілотників у районі аеропорту “Донецьк”.