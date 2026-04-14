ЗСУ атакували місця зберігання російських БпЛА в районі аеропорту “Донецьк”

Ураження російського складу в районі аеропорту "Донецьк". Фото: з відео Генштабу ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

13-14 квітня українські військові провели низку атак на військові обʼєкт росіян, зокрема на ТОТ Донецької області. Оборонці били по місцях зберігання безпілотників у районі аеропорту “Донецьк”. Наслідки атаки поки уточнюють.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що у ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих військових об’єктів Росії, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, воїни били по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту “Донецьк”.

Як уточнили у відомстві, удару завдали військові Повітряних сил із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.

Окрім цього, ударними БпЛА захисники поцілили по складу боєприпасів військ країни-агресорки в районах Урзуфа та Куликівського — це у Маріупольському й Горлівському районах ТОТ регіону.