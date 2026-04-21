Наслідки російських атак по Слов'янську в ніч на 21 квітня. Фото: Слов'янська міська ВА

Армія країни-агресорки у ніч на 21 квітня завдала двох ударів по центральній частині прифронтового Слов’янська, у місті постраждали щонайменше троє цивільних мешканців, одну людину госпіталізували з пораненнями. Всі постраждалі — члени однієї сім’ї.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Зруйнований навчальний заклад. На даний час [7:53] відомо про трьох постраждалих. Жінка госпіталізована, її чоловіку і дорослому сину допомога надана амбулаторно”, — написав начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Він зазначив, що ударів по місту завдали о 23:20 та о 5:50, для атаки російські загарбники застосували авіабомби.

Нагадаємо, російські війська стали активніше діяти на Слов’янському напрямку. Поблизу Краматорська з боку Часового Яру часто фіксують дрони на оптоволокні, а на Лиманському напрямку окупанти постійно підтягують нові групи бійців.