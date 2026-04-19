Російські військові. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

Російські війська стали активніше діяти на Слов’янському напрямку. Поблизу Краматорська з боку Часового Яру часто фіксують дрони на оптоволокні, а на Лиманському напрямку окупанти постійно підтягують нові групи бійців.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіли речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець та речник 66 окремої механізованої бригади Василь Денисюк.

За словами Дмитра Запорожця, найбільшу активність російські війська зараз демонструють саме на Слов’янському напрямку.

“Вони намагаються постійно рухатись, і вночі пересуваються, і вдень намагаються проникнути десь в більш вигідні позиції чи то зайняти колишні наші бліндажі, щоб проводити штурми на наші позиції. Противник там зосередив велику кількість артилерії та здійснює постійний вплив і тиск на позиції Сил оборони. За цей рік хоче захопити Слов’янськ, далі відсікати всі логістичні маршрути до Краматорська та інших населених пунктів області”, — сказав він.

Із боку Часового Яру російські війська запускають дрони на оптоволокні та намагаються розміщувати їх на багатоповерхівках.

“Є групи реагування, які знищують ці дрони, знищують за допомогою фізичного впливу, тобто перерізають провода непомітно, так, щоб дрон не помітив і не зміг зреагувати на те, що потрібно тікати. Такі речі на сьогодні вже є у Краматорську. У противника з оптоволокном проблем немає, тому доводится боротися все частіше з цим”, — зазначив він.

На Лиманському напрямку, за словами Василя Денисюка, окупанти постійно заводять нові штурмові групи та намагаються не знижувати темпів атак.

“Противник постійно заводить нові підрозділи різного рівня, від роти до батальйону, намагається поповнювати особовий склад і так само намагається поповнювати особовий склад на передньому краї. Постійно противник намагається проводити накопичення як у своїх тилах, так і на передньому краї”, — сказав Василь Денисюк.

Він додав, що російські сили активно застосовують FPV-дрони, безпілотники на оптоволокні та ударні “крила”. Українські військові очікують посилення активності росіян з покращенням погодних умов та появою густої зелені.

Раніше ми писали, що окупанти мають перевагу у межах забудови Покровська та Мирнограда і накопичують сили у підвалах.