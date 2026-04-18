Мирноград у березні 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Станом на 18 квітня 2026 року російська армія накопичує резерви на південних околицях Покровська та Мирнограда. Загарбники використовують житлову забудову як “гори та ліс”, і це ускладнює ураження техніки та окупантів.

Про ситуацію на фронті розповів журналістам Радіо Донбас Реалії начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий.

“Противник (росіяни, — ред.) справді має перевагу зараз у межах житлової забудови, яка насамперед дає йому укриття. Висотки Мирнограда і Покровська як гори, як ліс, що прикриває російську логістику і їхній радіогоризонт”, — сказав Володимир Полевий.

Коли українські захисники намагаються розвідати територію за житловою забудовою, по безпілотниках одразу працює ППО росіян.

За його словами, навіть БПЛА на оптоволокні не мають високої ефективності у забудові, бо кабель падає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, які “стирчать, наче зуби”.

Попри це південна частина Мирнограда не є недосяжною, і українські військові знищують окупантів і там.

Нагадаємо, у березні 2026 року військові ЗСУ стверджували, що окупаційні війська не контролюють увесь Покровськ та Мирноград. Боротьба за північні околиці тривала і російська армія залучала резерви.