Російська армія залучила резерви, щоб повністю захопити Покровськ, Мирноград та село Удачне: яка тут ситуація

Мирноград у березні 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на середину березня 2026 року військові ЗСУ продовжують стверджувати, що окупаційні війська не контролюють увесь Покровськ та Мирноград. Боротьба за північні околиці триває. Тому окупанти нарощують удари та залучили резерви, щоб захопити село Удачне.

Про ситуацію на фронті розповіли в пресслужбі угруповання військ “Схід” ЗСУ.

Зокрема, росіяни збільшили кількість ударів авіаційними ударами, артилерією та безпілотниками.

“Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступу з використанням накопичених резервів. Росіяни намагаються повністю захопити Покровськ і Мирноград. Ворог також зосереджує зусилля на спробах просування в районі населеного пункту Удачне та залучає додаткові резерви”, — пишуть військові.

Втім, українські захисники стримують атаки росіян та завдають їм втрат.

“Здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики. Системно проводяться пошуково-ударні дії. Активно працюють дронові підрозділи ЗСУ, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат”, — запевеняють військові.

Нагадаємо, залишившись без супутникового зв’язку Starlink, окупанти штурмують позиції бійців ЗСУ на Краматорському напрямку без рацій, радіо та іншого зв’язку. Без забезпечення вони сидять на позиціях голодні та холодні й частіше здаються в полон.