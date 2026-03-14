Окупанти на Краматорському напрямку без станцій Starlink йдуть на штурми без зв’язку і частіше здаються в полон

Приклад супутникової тарілки, яку росіяни почали встановлювати на лінії фронту після блокування станцій Starlink. Фото: Сергій (Флеш) Бескрестнов

Залишившись без супутникового зв’язку Starlink, окупанти штурмують позиції бійців ЗСУ на Краматорському напрямку без рацій, радіо та іншого зв’язку. Без забезпечення вони сидять на позиціях голодні та холодні й частіше здаються в полон.

Про ситуацію на фронті розповів журналістам АрміяTV командир роти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на позивний “Тигр”.

“Зі зв’язком у них (росіян, — ред.) дуже великі проблеми. Останні групи, які проскочили у наш тил, ми взяли у полон. Вони повідомляли, що в них взагалі немає жодного зв’язку — ні по раціях, ні по радіо, ні іншого”, — говорить “Тигр”.

“У них немає ні провізії, ні забезпечення — нічого. Вони заходять максимально легкі та пусті. З собою мають лише кілька магазинів, набої, дві пляшки води і батончики. Їм обіцяють, що коли вони зайдуть — логістику налагодять і забезпечать усім необхідним. Але жодного забезпечення не надають, і вони сидять голодні та холодні. Тому вони часто самі шукають, кому здатися в полон”, — розповідає військовий.

Нагадаємо, у лютому 2026 року окупантам вдалося відключити станції Starlink і вони почали терміново шукати альтернативи. Журналісти Вільного Радо розповідали, чому ці станції мали таке значення для росіян, чим їх можуть замінити та чому їх купували навіть цивільні в окупації.