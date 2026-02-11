Як відключення російських станцій Starlink вплинуло на війну в Україні. Колаж: Вільне Радіо

“Інтернет там, де його немає” — саме так часто описують станції Starlink, які стали однією з найзручніших систем зв’язку для ЗСУ. Водночас російські окупанти масово використовували піратські станції Starlink для штурмів, зв’язку з командирами та управління своєю армією. Після відключення їхніх станцій окупанти почали терміново шукати альтернативи. Розповідаємо, чому ці станції мали таке значення для росіян, чим їх можуть замінити та чому їх купували навіть цивільні в окупації.

Починаючи з 1 лютого 2026 року голова компанії SpaceX Ілон Маск заблокував росіянам можливість використовувати Starlink на території України. Водночас для українських користувачів створили “білі списки”, у які необхідно зареєструватися.

Для довідки: Starlink — це платформа супутникового інтернету компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску. Станом на початок 2026 року система налічує близько 10 тисяч супутників, які з орбіти передають сигнал на землю. Його приймають станції Starlink і отримують доступ до інтернету. Ця система стала синонімом гасла “інтернет там, де його немає”. Через зручність після початку повномасштабного вторгнення її активно використовували як у ЗСУ, так і в армії РФ.

Міністр оборони України Михайло Федоров пояснював, що українцям достатньо звернутися до ЦНАП, а бізнесменам — зареєструватися у “Дії”, щоб потрапити до “білих списків”. Військовим не потрібно звертатися до жодних установ, адже для них працює захищений канал DELTA, через який реєструють станції супутникового зв’язку.

Після запровадження обов’язкової реєстрації соцмережі росіян наповнилися повідомленнями пропагандистів про відключення станцій супутникового зв’язку. Усі незареєстровані у “білому списку” термінали заблокували. Деякі з пропагандистів у першу добу відключення російських станцій називали ситуацію в їхній армії “хаосом”.

Про труднощі у російській армії говорили й українські посадовці.

“У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії”, — написав 5 лютого 2026 року радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

У Генеральному штабі ЗСУ тоді відзначали зменшення кількості штурмів з боку російської армії.

Територія Донеччини не стала виключення, і окупанти тут також мали проблеми зі зв’язком, який ускладнює їхні штурми та роботу безпілотників як у напрямку Слов’янська та Краматорська, так і вздовж усієї лінії фронту.

“Зараз росіяни стикнулися насамперед із проблемою управління підрозділами. Через їхню тактику так званого просочування вони значною мірою залежали від стабільного зв’язку в будь-якій точці. Starlink тут підходив найкраще, адже дозволяв оперативно переміщатися та розгортати вузол зв’язку в будь-якому місці на лінії бойового зіткнення”, — пояснив командир батальйону безпілотних систем “Сапсани” 30 ОМБр Михайло Трач.

Військові з інших напрямків Донеччини також зазначали, що чують, як окупанти по радіозв’язку скаржаться на зникнення супутникового інтернету.

“Ми вже знаємо з перехоплень, що противник активно скаржиться на неякісну роботу Starlink. Зараз вони шукають різні способи налагодити нормальний зв’язок. Перебої та подавлення чітко відчуваються на лінії бойового зіткнення”, — розказав командир батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша” 68-ї окремої єгерської бригади В’ячеслав “Лютий”.

Масштаб труднощів, з якими зіткнулися російські окупанти, можна оцінити за мапою присутності Starlink на території України. На ній чітко видно, що найбільш “світлі” ділянки з найбільшою концентрацією станцій розташовані поблизу лінії фронту. Причому по той бік фронту, який контролюють загарбники, мапа не стає “темною”, що свідчить про активне використання станцій на всій території окупованої частини України.

Мапа присутності Starlink на території України за документами Starlink Progress Report у 2025 році. Фото: Starlink

Чому реакція російських окупантів на відключення Starlink була такою бурхливою

Західні медіа розповідали, що російські війська все частіше застосовують американські системи Starlink на ударних дронах. Супутниковий інтернет дозволяв окупантам долати українські засоби радіоелектронної боротьби та керувати безпілотниками в реальному часі, що підвищувало ефективність і точність атак.

Усе це окупанти робили попри те, що Starlink офіційно не працює і не продається в Росії. Вони купували ці системи через посередників і використовували їх на окупованій частині території України, де покриття діяло без обмежень.

Втім, після того як інженери SpaceX запровадили для України «білі списки» для роботи станцій Starlink, з’ясувалося, що армія загарбників значно більше залежала від такого зв’язку, ніж лише в керуванні БПЛА. Хоч більшість пропагандистів і не визнавали проблем та запевняли, що на армію окупантів це ніяк не вплине, з’явилися й ті, хто відкрито говорив про складність ситуації.

Так, російський військовий експерт Кирило Федоров пояснив, як російська армія використовувала станції “на землі”.

“Ось як зараз працює танк на фронті: на ньому стоїть маленький Starlink V5, який коштує 35 тисяч рублів (19,4 тисячі грн, — ред.). Такі є на кожному танку. Через інтернет військові в танку бачать на планшеті або телефоні зображення з “Мавіка” (розвідувального безпілотника, — ред.). У результаті вони ведуть вогонь з танка і в режимі реального часу спостерігають з безпілотника, як летить снаряд і куди він влучає. Це коригування рівня “Бог”. При цьому через інтернет-зв’язок вони підтримують контакт із командиром, який дає вказівки бити по будинку, окопу і так далі”, — говорить Кирило Федоров.

За його словами, це лише один із прикладів, адже зв’язок усієї російської армії на окупованій частині України залежить від західних технологій, які окупанти використовували нелегально.

“Увесь зв’язок в окопах, командних пунктах і так далі — усе зав’язано виключно на Starlink. Якщо це руйнується, ми за рівнем взаємодії відкотимося просто в минуле століття”, — підсумував російський пропагандист.

Ще один приклад — штурмові дії загарбників. Російські штурмовики заходили в тил позицій бійців ЗСУ, а їхніми діями в реальному часі керував командир, який спостерігав за ними через розвідувальні безпілотники та передавав команди рацією.

Згодом російські пропагандисти зменшили тон обурення та перемкнули увагу на ЗСУ. Зокрема, видача новин про Starlink у забороненій в Україні пошуковій системі “Яндекс” станом на 10 лютого 2026 року наповнена матеріалами про те, що відключення супутникового зв’язку Ілона Маска нібито негативно вплинуло саме на українських захисників. Водночас росіяни хизуються тим, що вже шукають можливості обійти обмеження.

Видача новин про “Starlink” у забороненій в Україні пошуковій системі “Яндекс” станом на 10 лютого 2026 року. Скриншот: Вільне Радіо

Яку альтернативу системі Starlink обговорюють росіяни

Ті російські пропагандисти, які не визнавали напряму, що ситуація для армії окупантів суттєво зміниться, зазначали, що систему зв’язку на захопленій частині України доведеться адаптувати, а супутниковий інтернет справді був зручним.

Особливо це стосувалося забезпечення окупантів на фронті. Зазвичай загарбникам “на нулі” доставляли все забезпечення за допомогою безпілотників.

“Без дешевого, масового і доступного супутникового інтернету у нас підвезення триматиметься на піхоті, яку доведеться дедалі частіше заводити в спірну смугу забезпечення”, — говорив російський військовий експерт Владислав Угольний.

Альтернативою системі Starlink росіяни називали власну аерокосмічну систему “Бюро 1440”, яку створювали як аналог. Утім, довести її до робочого стану станом на початок 2026 року вони так і не змогли.

Тому окупанти змушені прокладати інтернет-кабелі вздовж усієї лінії фронту та використовувати радіостанції із системою ретрансляторів для посилення сигналу, які доведеться розміщувати по всій території окупованої частини України. Такі альтернативи значно вразливіші, адже пошкодження одного кабелю або ретранслятора радіосигналу зупиняє передачу зв’язку.

На фронті вже почали помічати ознаки того, що армія загарбників не може обійти блокування станцій Starlink. Через це почали терміново розставляти та підключати звичайні супутникові тарілки, що працюють у російській мережі інтернет-провайдерів.

Приклад супутникової тарілки, яку росіяни почали встановлювати на лінії фронту після блокування станцій Starlink. Фото: Сергій (Флеш) Бескрестнов

Єдиним винятком у мережі зв’язку армії загарбників залишаються Курська та Білгородська області, де російські зв’язківці протягнули до фронту звичайні інтернет-кабелі, завдяки яким підтримується зв’язок між російськими окупантами.

Чому в т.з. “ДНР” та інших окупованих частинах України станції Starlink купляли навіть цивільні

Супутниковий інтернет Starlink фізично не працює по всій території Російської Федерації. Таку можливість заблокували.

В мережі є чимало історій, де цивільні росіяни намагалися підключитися до Starlink, і в деяких випадках це навіть виходило. Однак це лише виключення на прикордонних територіях РФ.

Причина, з якої звичайні росіяни прагнули використовувати супутникові станції Ілона Маска, — блокування сайтів та сервісів на території Росії після 24 лютого 2022 року.

Для довідки: За даними російського “Роскомнадзору”— сервісу, який відповідає за рішення про блокування ресурсів у Росії, — станом на жовтень 2025 року в країні-агресорці заблокували понад 1,2 мільйона інтернет-ресурсів.

Росіяни мали проблеми з численними сервісами — від YouTube, Discord, месенджерів Viber і Telegram до будь-яких прозахідних чи проукраїнських медіа та інших ресурсів, які російська влада вважає за загрозу.

Оскільки Володимир Путін 5 жовтня 2022 року незаконно приєднав окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії, провайдери на цих територіях зобов’язані дотримуватися цих блокувань.

Тому на території т.з. “ДНР” працював ринок із продажу станцій Starlink. Ці пристрої не підпадали під російський контроль і працювали на виділеному каналі зв’язку з супутниками, який ніяк не контролювали російські органи влади.

На тимчасово окупованій території Донецької області існували сервіси, які продавали станції Starlink жителям. Ціни сягали від 15 до 60 тисяч російських рублів (від 8,3 до 33,3 тисячі гривень) залежно від моделі.

Сайти з продажу станцій Starlink на території т.з. “ДНР”. Колаж: Вільне Радіо

Втім, продаж таких станцій залишався нелегальним. Голова компанії SpaceX Ілон Маск у 2025 році запевняв, що не тільки заблокував роботу Starlink на території Росії, а й заборонив продаж свого обладнання у РФ.

“У низці неправдивих новинних повідомлень стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорично не відповідає дійсності. Наскільки нам відомо, жодного термінала Starlink не продали прямо чи опосередковано Росії”, — написав Ілон Маск.

Що росіяни збираються робити без працюючих станцій Starlink

Станом на 10 лютого 2026 року росіяни не знайшли способів обійти блокування російських станцій Starlink і змушені вдаватися до різних хитрощів та погроз, аби не повертатися до більш вразливого дротового зв’язку на фронті та радіостанцій.

Інструкції для колаборантів поширюють у закритих чатах, після чого вони з’являються й в українських соцмережах.

Серед запропонованих схем — оформлення обладнання через підставних осіб, які реєструють його у ЦНАП, використання фіктивних компаній або спроби підключення терміналів, знятих з українських безпілотників.

Українцям за реєстрацію російської станції Starlink пропонують до 10 тисяч гривень. У деяких оголошеннях таку “послугу” оцінюють у понад 16 тисяч гривень.

Оголошення росіян щодо пошуку українців, які за 400 доларів погоджуються зареєструвати на себе станцію Starlink. Фото: Сергій (Флеш) Бескрестнов

За заявами російських пропагандистів, серед українців нібито знаходяться охочі отримати гроші від окупантів.

Пост про нібито факт існування українців, які погоджуються реєструвати на себе російські станції Starlink. Фото з соцмереж російських пропагандистів

Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов стверджує, що жодні “схеми” з реєстрацією російських станцій українцями не спрацюють, адже таку можливість обходу врахували заздалегідь.

Окрім цього, загарбники почали використовувати полонених для маніпуляцій із близькими та змушувати їх реєструвати на себе російські станції. Тому родичам полонених радять ігнорувати вимоги реєструвати Starlink та будь-які спроби шантажу з боку російських військових.

Сергій Бескрестнов попереджає, що таку допомогу росіянам вважатимуть державною зрадою, за яку передбачене покарання у вигляді 15 років або довічного ув’язнення.

“Це не машину підпалити та втекти. Це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому моя порада зрадникам — навіть не намагайтеся”, — заявив Сергій Бескрестнов.

У Міністерстві оборони України закликали громадян не брати участі в подібних схемах і повідомляти про підозрілі пропозиції.

Нагадаємо, під час морозного січня 2026 року наступ російської армії на території Донецької області сповільнився. Та загарбники змогли захопити понад 125 км². Журналісти Вільного Радіо аналізували, яким був січень для Донеччини на фронті.