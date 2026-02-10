Starlink. Ілюстративне фото: Sportme

У Коордштабі попередили, що росіяни звернули увагу на родини українських полонених. Там фіксують випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати термінали Starlink, які потім використають проти України.

Про це повідомили на сторінці відомства.

Міноборони у співпраці з інженерами Space X відключили нелегальні термінали, які окупанти використовували для зв’язку військових підрозділів і дронів-камікадзе. Координаційний штаб наголошує, що будь-яка співпраця з росіянами є надзвичайно небезпечною.

Офіційна реєстрація термінала дозволяє легко ідентифікувати користувача, а його застосування для атак проти України може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Родичам полонених радять ігнорувати вимоги реєструвати Starlink та будь-які спроби шантажу з боку російських військових.

“Наполегливо радимо, у випадку отримання пропозицій чи погроз із вимогою реєструвати старлінки на себе чи будь-яким іншим шантажем з боку ворога, без зволікань звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних структур”, — зазначили у відомстві.

Штаб закликав українців залишатися обережними та пам’ятати, що Росія “використовує родини полонених лише як тимчасовий ресурс для досягнення своїх цілей”.