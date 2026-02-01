Росіянам заблокували можливість використовувати Starlink на БпЛА, — Ілон Маск

Російський БпЛА-камікадзе “Молнія-2” з терміналом Starlink, грудень 2025. Ілюстративне фото: Мілітарний

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах спрацювали.

Про це він написав у соцмережі X у відповідь на публікацію міністра оборони України Михайла Федорова.

За його словами, вживані кроки компанією SpaceX, яка розробила Starlink, аби зупинити несанкціоноване використання супутникового зв’язку Росією, спрацювали.

Федоров також підтвердив: накладені на загарбників обмеження вже дають результати. Він подякував Маску за допомогу Україні та заявив, що Міноборони вже співпрацює зі SpaceX над “наступними важливими кроками”.

Напередодні радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов заявляв, що компанія розробники Starlink уже почали вводити обмеження на використання технології у БпЛА.

Раніше медіа повідомляли, що російські війська дедалі частіше застосовують американські системи Starlink на ударних дронах. Таким чином вони долають українські засоби радіоелектронної боротьби, аби підвищити ефективність й точність атак.

Також радник міністра оборони Бескрестнов заявляв, що “шахеди” з онлайн-керуванням атакували пасажирський поїзд “Чоп – Харків – Барвінкове” — кінцеву Краматорського сполучення.

Нагадаємо, прифронтові території України вкриті не лише уламками снарядів і руїнами будинків — уздовж доріг, у степах і лісосмугах стає дедалі більше антидронових сіток і тонких ліній оптоволокна, які дрони залишають після кожного польоту. Це забруднення майже невидиме, але воно вже формує нову екологічну проблему.