Наслідки російської атаки на пасажирський потяг 27 січня 2026 року. Фото: Мінрозвитку

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

27 січня війська країни-агресорки атакували пасажирський потяг на Харківщині “Барвінкове — Львів — Чоп”. Поранень дістали двоє людей.

Про це повідомили у Мінрозвитку.

За їхніми даними, росіяни атакували потяг трьома БпЛА типу Shahed. Влучання були перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

“На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених — їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ”, — пишуть у відомстві.

Для евакуйованих пасажирів, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс вже організовують резервні автобуси.

“Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники, залізничники. Удар по пасажирському потягу — це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі”, — написали у Мінрозвитку.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.