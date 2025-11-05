Ілюстративне фото/depositphotos.com

З 4 листопада 2025 року “Укрзалізниця” скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини. Відповідне оголошення для працівників залізниці надіслав нам наш читач із села Привільне.

В оголошенні йдеться про скасування приміських поїздів за напрямком Бантишево-Краматорськ, яке передали працівники станції.

Оголошення про відміну приміських поїздів по станціях Бантишеве-Краматорськ, яке побачив наш читач із села Привільне

Як зʼясували журналісти Вільного Радіо, на офіційному сайті “Укрзалізниці” також більше не відображаються рейси електричок у напрямку області.

В розкладі руху ми побачили, що приміські поїзди більше не заходять на територію Донеччини. У розкладі по цьому напрямку стоять прочерки, а кінцева зупинка тепер — Гусарівка Харківської області. Саме до неї продовжують курсувати електрички.

Скриншот розкладу однієї з електричок, яка раніше їздила на Донеччину, з сайту “Укрзалізниці”. Графік на 9 листопада. Фото: Вільне Радіо

Скриншот розкладу електрички, яка раніше їздила на Донеччину, з сайту “Укрзалізниці”. Графік на 12 листопада. Фото: Вільне Радіо

За офіційним коментарем ми звернулися до пресслужби “Укрзалізниці”. Глава комунікацій пасажирських перевезень компанії Олександр Шевченко повідомив:

“Поки що не можу нічого коментувати, оскільки графік руху і сполучення з Донецькою областю змінюється щодня. Це залежить від безпекових причин, тому наразі в мене немає офіційної інформації”.

Журналісти Вільного Радіо також звʼязались з начальницею Краматорського вокзалу, щоб додатково підтвердити інформацію. Коментувати відсутність рейсів нам не стали.

Раніше, 2 листопада, повідомлялося, що в області не курсували п’ять приміських потягів сполучення Слов’янськ — Краматорськ, а маршрути ще трьох електричок змінили. Дві з них тепер не доходили до Краматорська, а одна, навпаки, їхала лише до нього.

Йшлося про поїзди №6715, №6717, №6721, №6716 та №6722. Також змінили рух таких маршрутів:

№6711 курсував Бантишеве — Краматорськ;

№6712 — Краматорськ — Бантишеве;

№6718 — Краматорськ — Бантишеве.

Як тимчасове рішення тоді радили користуватися автобусами, які організувала місцева військова адміністрація.

Наразі жодні приміські чи міжміські потяги не прямують у напрямку Донецької області. Коли рух залізничного транспорту відновлять — поки невідомо.

Нагадаємо, евакуаційні потяги вже не прямують з Донеччини. Найближча станція посадки знаходиться у Павлограді (Дніпропетровська область). Наразі залізничного сполучення в цьому напрямку немає.