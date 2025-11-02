На Донеччині на 2 листопада 2025 року скасували рух п’яти електричок та змінили рух трьох. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

2 листопада 2025 року на Донеччині не будуть ходити п’ять приміських потягів сполучення Слов’янськ — Краматорськ. Крім цього, змінився маршрут трьох електричок. Дві не курсуватимуть до Краматорська, а лише до Слов’янська. Ще одна, навпаки, курсуватиме не до Слов’янська, а до Краматорська.

Про зміни у русі потягів повідомили в пресслужбі Укрзалізниці. Зокрема скасували потяги:

№6715 сполучення Слов’янськ — Краматорськ;

№6717 сполучення Слов’янськ — Краматорськ;

№6721 сполучення Слов’янськ — Краматорськ;

№6716 сполучення Слов’янськ — Краматорськ;

№6722 сполучення Слов’янськ — Краматорськ.

Як альтернативу залізничники радять користуватися іншим транспортом — наприклад, автобусами, які організувала місцева військова адміністрація.

Змінився рух таких приміських потягів:

№6711 не курсуватиме між Слов’янськом та Краматорськом, а замість цього матиме маршрут Бантишеве — Краматорськ;

№6712 не курсуватиме між Слов’янськом та Бантишевом, а замість цього матиме маршрут Краматорськ — Бантишеве;

№6718 не курсуватиме між Слов’янськом та Бантишевом, а замість цього матиме маршрут Краматорськ — Бантишеве.

Нагадаємо, 1 листопада також змінили рух деяких приміських потягів між Краматорськом та Слов’янськом. Два потяги між цими містами скасували, а маршрути Краматорськ — Бантишеве тепер ходитиме між Слов’янськом та Бантишевим.