Скасування та зміна маршруту: електрички на Донеччині змінили рух через безпекову ситуацію

Підтримайте Вільне Радіо
У зв’язку з безпековою ситуацією на Донеччині 1 листопада змінили рух приміських потягів. Тимчасово не ходитимуть електрички між Краматорськом та Слов’янськом.
Про це повідомили на сторінці “Укрзалізниця: приміські поїзди”.
Тимчасово не курсуватимуть поїзди:
Між містами ходитимуть автобуси.
Поїзд №6718 Краматорськ – Бантишеве курсуватиме за маршрутом Слов’янськ – Бантишеве, відправлення згідно графіку.
Зміни також торкнулись поїздів на Барвінкове – Слов’янськ, вони рушатимуть до Краматорська:
Сполучення Слов’янськ – Барвінкове із зупинкою по станції Гусарівка:
Нагадаємо, 31 жовтня через обстріли потяг Краматорськ- Івано-Франківськ затримався в дорозі на 9 годин.