Скасування та зміна маршруту: електрички на Донеччині змінили рух через безпекову ситуацію

Поїзд. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У зв’язку з безпековою ситуацією на Донеччині 1 листопада змінили рух приміських потягів. Тимчасово не ходитимуть електрички між Краматорськом та Слов’янськом.

Про це повідомили на сторінці “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Тимчасово не курсуватимуть поїзди:

№6717 та №6721 Слов’янськ – Краматорськ.

№6722 Краматорськ – Слов’янськ.

Між містами ходитимуть автобуси.

Поїзд №6718 Краматорськ – Бантишеве курсуватиме за маршрутом Слов’янськ – Бантишеве, відправлення згідно графіку.

Зміни також торкнулись поїздів на Барвінкове – Слов’янськ, вони рушатимуть до Краматорська:

№6011 Барвінкове – Краматорськ;

№6103 Барвінкове – Краматорськ;

№6227 Барвінкове – Краматорськ.

Сполучення Слов’янськ – Барвінкове із зупинкою по станції Гусарівка:

№6012 Краматорськ – Барвінкове;

№6104 Краматорськ – Барвінкове;

№6228 Краматорськ – Барвінкове.

Нагадаємо, 31 жовтня через обстріли потяг Краматорськ- Івано-Франківськ затримався в дорозі на 9 годин.