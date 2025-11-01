Підтримати
Скасування та зміна маршруту: електрички на Донеччині змінили рух через безпекову ситуацію

Ганна Назарова
У зв’язку з безпековою ситуацією на Донеччині 1 листопада змінили рух приміських потягів. Тимчасово не ходитимуть електрички між Краматорськом та Слов’янськом.

 

Про це повідомили на сторінці “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Тимчасово не курсуватимуть поїзди:

  • №6717 та №6721 Слов’янськ – Краматорськ.
  • №6722 Краматорськ – Слов’янськ.

Між містами ходитимуть автобуси.

Поїзд №6718 Краматорськ – Бантишеве курсуватиме за маршрутом Слов’янськ – Бантишеве, відправлення згідно графіку.

Зміни також торкнулись поїздів на Барвінкове – Слов’янськ, вони рушатимуть до Краматорська:

  • №6011 Барвінкове – Краматорськ;
  •  №6103 Барвінкове – Краматорськ;
  •  №6227 Барвінкове – Краматорськ.

Сполучення Слов’янськ – Барвінкове із зупинкою по станції Гусарівка:

  • №6012 Краматорськ – Барвінкове;
  • №6104 Краматорськ – Барвінкове;
  •  №6228 Краматорськ – Барвінкове.

Нагадаємо, 31 жовтня через обстріли потяг Краматорськ- Івано-Франківськ  затримався в дорозі на 9 годин

