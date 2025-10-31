Потяг з Краматорська затримується на 9 годин через обстріли

Потяг з Краматорська затримується на 9 годин, фото: Укрзалізниця

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Потяг “Краматорськ — Івано-Франківськ” затримується в дорозі на 9 годин. Причина затримки — російські обстріли.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Через російські обстріли потяг №227 Краматорськ — Івано-Франківськ запізнюється на 9 годин. В Укрзалізниці уточнили, що пасажирам та провідникам у Києві організували гарячий обід.

Нагадаємо, у Краматорську, Слов’янську та Дружківці можливі відключення електрики через пошкодження мереж внаслідок обстрілів. У Краматорську не працюють ліфти, а у Слов’янську також не вийшов електротранспорт та немає води.