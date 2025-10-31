Підтримати
У Слов’янську немає води та не працюють тролейбуси: у чому причина

Ганна Назарова
Читати російською

В Слов’янську відключили воду, не працює електротранспорт та ліфти. Це наслідки низької напруги у мережі. Тривають відновлювальні роботи. 

 

Про це повідомили у Слов’янській МВА.

“У зв’язку з низькою напругою в електромережі у місті тимчасово відсутнє централізоване водопостачання, не працює електротранспорт та ліфти у багатоповерхівках. Їх функціонування має відновитись після стабілізації ситуації з енергопостачанням. На даний час тривають відновлювальні роботи”, — написали в МВА.

Нагадаємо, через проблеми з електрикою 31 жовтня не працюють ліфти і у Краматорську.  Минулої доби міста потрапили під обстріли росіян

