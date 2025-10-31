Наслідки обстрілів Донеччини 30 жовтня, фото: пресслужба поліції Донеччини

30 жовтня окупанти вбили цивільних у Слов’янську, Краматорську, Костянтинівці, Миколаївці. Били по житлових будинках та інфраструктурі.

За даними пресслужби поліції Донеччини, протягом доби росіяни зруйнували в області 59 цивільних об’єктів, з них 42 житлових будинки. Вбили 8 людей, 19 внаслідок обстрілів дістали поранення.

Під вогнем росіян 30 жовтня були:

Слов’янськ — окупанти вбили трьох людей та ще трьох поранили. Російські війська поцілили по місту РСЗВ “Смерч” і дроном. Пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, кафе, пошта, котельня, заклад освіти, три автомобілі й причеп.

Миколаївка — росіяни атакували енергетичний об’єкт – загинули двоє працівників, шестеро зазнали поранень.

Костянтинівка — п’ять керованих бомб окупанти скинули на місто – вбили двох цивільних, шестеро людей травмовані. Пошкоджено 16 приватних будинків.

Краматорськ — росіяни вдарили по місту ракетою “Іскандер-М” та двома БпЛА “Герань-2” – вбили місцевого, ще чотирьох поранили. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, цивільне авто.

Добропілля — внаслідок влучань БпЛА “Герань-2” у Добропіллі пошкоджено багатоквартирний будинок.

Білозерське — пошкоджений гараж.

Лиман — внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю.

Райгородок – пошкоджені два житлових будинки.

Пискунівка – пошкоджений магазин.

Яка ситуація на фронті в Донецькій області

Про ситуацію на фронті у Донецькій області станом на 31 жовтня повідомили у Генштабі ЗСУ:

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили десять атак росіян у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 15 разів атакували в районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку росіяни протягом минулого дня здійснили 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

Нагадаємо, 29 жовтня у Донецькій області загинули двоє цивільних, поранені семеро.