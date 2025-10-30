Наслідки російських атак у Донецькій області за 29 жовтня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

29 жовтня російські війська завдали 1 964 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомляє поліція. Вкотре не обійшлося без жертв серед цивільних через російські влучання.

Загиблі були у Дружківці та Криворіжжі

Згідно зі зведенням від поліції, обстріли 29 жовтня фіксували у містах Дружківка, Костянтинівка та Слов’янськ, селищах Красноторка, Олександрівка та Святогорівка, а також у селах Криворіжжя, Привілля, Старорайське та Хрестище.

Дружківку росіяни атакували двічі: загинула одна людина, ще одна — зазнала поранень. Пошкоджені три багатоквартирні будинки та приміщення, де раніше був кінотеатр.

На територію села Криворіжжя, яке в Покровському районі, росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби. Там загинула одна людина, ще одна — поранена. Пошкоджені п’ять приватних будинків і магазин.

У Костянтинівці російські війська атакували цивільних трьома FPV-дронами. Поранені двоє людей, пошкоджені два автомобілі.

У Красноторці, що у Краматорській громаді, троє людей зазнали поранень після обстрілу з системи “Смерч”. Пошкоджені п’ять приватних будинків та автомобіль.

У ще двох населених пунктах Донеччини серед цивільних ніхто не постраждав, але є руйнування інфраструктури після російських влучань:

у Слов’янську після влучання трьох дронів “Герань-2” зруйновані два підприємства;

у Привіллі постраждав об’єкт інфраструктури.

Під ранок 30 жовтня росіяни били по Краматорську, там пошкоджені два будинки та цивільне авто. Інформації про постраждалих до поліції не надходило.

Загалом за добу на Донеччині, як підрахували в поліції, постраждали 23 цивільні об’єкти, з яких 13 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем був і Сіверськ.

Росіяни штурмували на всіх напрямках Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 29 жовтня 17 разів атакували позиції українських підрозділів у районах Дробишевого, Торського, Зарічного, Корового Яру, Рідкодуба, Карпівки, Ставків та Новоселівки;

на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці зупинили сім атак окупантів поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Переїзного;

бої на Краматорському напрямку тривали поблизу Ступочок і в напрямку Віролюбівки. Сили оборони зупинили дві спроби просування загарбників;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 24 атаки в районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки;

на Покровському напрямку українські військові фіксували 55 штурмів російських сил у районах Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Родинського, Звірового, Котлиного, Молодецького, Удачного, Новопавлівки, Новоекономічного, Червоного Лиману, Мирнограда, Балагана, Лисівки, Покровська, Філії, Кучеревого Яру та Дачного;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки 21 раз атакували позиції Сил оборони в районах Мирного, Січневого, Новоселівки, Тернового, Соснівки, Степового, Вербового, Рибного, Привілля, Новогригорівки, Вишневого та Привільного.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року на підконтрольній частині Донецької області проживає 200 500 людей. Більшість із них мешкають у Краматорській та Слов’янській громадах. Для порівняння: рік тому населення вільної частини області становило близько 460 тисяч людей.