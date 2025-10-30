Підтримайте Вільне Радіо
29 жовтня російські війська завдали 1 964 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомляє поліція. Вкотре не обійшлося без жертв серед цивільних через російські влучання.
Згідно зі зведенням від поліції, обстріли 29 жовтня фіксували у містах Дружківка, Костянтинівка та Слов’янськ, селищах Красноторка, Олександрівка та Святогорівка, а також у селах Криворіжжя, Привілля, Старорайське та Хрестище.
Дружківку росіяни атакували двічі: загинула одна людина, ще одна — зазнала поранень. Пошкоджені три багатоквартирні будинки та приміщення, де раніше був кінотеатр.
На територію села Криворіжжя, яке в Покровському районі, росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби. Там загинула одна людина, ще одна — поранена. Пошкоджені п’ять приватних будинків і магазин.
У Костянтинівці російські війська атакували цивільних трьома FPV-дронами. Поранені двоє людей, пошкоджені два автомобілі.
У Красноторці, що у Краматорській громаді, троє людей зазнали поранень після обстрілу з системи “Смерч”. Пошкоджені п’ять приватних будинків та автомобіль.
У ще двох населених пунктах Донеччини серед цивільних ніхто не постраждав, але є руйнування інфраструктури після російських влучань:
Під ранок 30 жовтня росіяни били по Краматорську, там пошкоджені два будинки та цивільне авто. Інформації про постраждалих до поліції не надходило.
Загалом за добу на Донеччині, як підрахували в поліції, постраждали 23 цивільні об’єкти, з яких 13 — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем був і Сіверськ.
Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року на підконтрольній частині Донецької області проживає 200 500 людей. Більшість із них мешкають у Краматорській та Слов’янській громадах. Для порівняння: рік тому населення вільної частини області становило близько 460 тисяч людей.