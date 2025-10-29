У Донецькій області залишилось понад 200 тисяч жителів — це удвічі менше, ніж торік

Парк у Слов’янську. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на кінець жовтня 2025 року на підконтрольній частині Донецької області проживає 200 500 людей. Більшість із них мешкають у Краматорській та Слов’янській громадах. Для порівняння: рік тому населення вільної частини області становило близько 460 тисяч людей.

Про ситуацію з населенням Донеччини розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, серед 200 500 людей, які проживають на Донеччині:

91 тисяча — люди похилого віку;

13 114 — діти;

1100 — маломобільних людей.

“Майже всі ці люди знаходяться у Краматорській та Слов’янській громадах. Ми щодня спілкуємось із ними й просимо виїжджати з області”, — зазначив Вадим Філашкін.

З понад 200 тисяч близько 11 тисяч осіб проживають у населених пунктах, наближених до лінії фронту.

Зазначимо, станом на серпень 2024 року в Донецькій області мешкали 460 тисяч людей. Тобто за рік чисельність населення зменшилася більш ніж удвічі.

До повномасштабного вторгнення на підконтрольній частині області проживали 1,9 мільйона людей. Якщо порівнювати з показниками до відкритого вторгнення, населення області скоротилося майже в 10 разів.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що на тимчасово окупованій частині Донецької області проживає близько 1,2 мільйона людей. У 2014 році ця цифра сягала 2,8 мільйона. У фейковій “республіці” також зменшується кількість новонароджених дітей.