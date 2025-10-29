У т.з. “ДНР” за 11 років населення зменшилось 2,3 раза. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

Станом на 2025 рік на тимчасово окупованій частині Донецької області проживає близько 1,2 мільйона людей. У 2014 році ця цифра сягала 2,8 мільйона. У фейковій “республіці” також зменшується кількість новонароджених дітей.

Про чисельністьнаселення на тимчасово окупованій частині Донецької області повідомили журналіста “Дзеркала тижня” повідомили в Генеральному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, за даними розвідників у т.з. “ДНР” мешкали:

2,8 мільйона людей у 2014 році;

1,7 мільйона людей у 2022 році;

1,2 мільйона людей у 2025 році.

Тобто за 11 років населення псевдореспубліки зменшилося у 2,3 раза.

Новонароджених у т.зв. “ДНР” також стає менше, особливо після 2023 року. Зокрема, на 100 тисяч населення народжувалося:

980 дітей у 2012 році;

950 дітей у 2023 році;

702 дитини у 2024 році;

500 дітей у неповному 2025 році.

Також є окремі дані щодо окупованого Донецька, де проживали:

950 тисяч людей у 2014 році;

900 тисяч у 2022 році;

800 тисяч людей у 2025 році.

Зазначимо, представники окупаційної адміністрації наводять інші дані. Так, ватажок т.зв. “ДНР” Денис Пушилін на початку 2025 року заявляв, що у фейковій “республіці” нібито, навпаки, зростає чисельність населення. За його словами, у 2023 році в т.зв. “ДНР” начебто проживали 2,2 мільйона людей, а на початку 2025 року — вже 2,9 мільйона.

