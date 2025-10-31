В Краматорську не працюють ліфти: в міськраді пояснили, чому (ОНОВЛЕНО)

У Краматорську не працюють ліфти, ілюстративне фото: УНІАН

У Краматорську тимчасово зупинили роботу ліфтів. Причина — перепади напруги в електромережі. Проблеми з електропостачанням також у Слов’янську та Дружківці.

Про це повідомили у Краматорській міськраді.

У зв’язку з нестабільною напругою в електромережі тимчасово призупинили роботу ліфтів у багатоквартирних будинках Краматорська.

“Ліфтове обладнання є чутливим до перепадів напруги, тому таке рішення ухвалено з метою запобігання пошкодженню важливих елементів системи та забезпечення їх подальшої безпечної експлуатації”, — написали в Краматорській міськраді.

Роботу ліфтів відновлять після стабілізації електропостачання.

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін повідомив, що відключення електрики можливі також у Дружківці та Слов’янську.

“Сьогодні можливі відключення електрики у Слов’янську, Краматорську і Дружківці! Внаслідок ворожих ударів по інфраструктурі рівень напруги в електромережі Донеччини знизився. Щоб уникнути аварійних ситуацій, енергетики можуть обмежити електропостачання до вказаних міст. Ці обмеження діятимуть, поки фахівці не усунуть наслідки обстрілів”, – написав посадовець.



Нагадаємо, 30 жовтня Російські військові обстріляли Краматорськ ракетою “Іскандер”.