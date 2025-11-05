Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. З 4 листопада 2025 року компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що поїзди цього відтинку тепер курсуватимуть до меж Харківської області. Рішення ухвалили на тлі безпекової ситуації.

За словами посадовця, пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку Укрзалізниці безпосередньо в день відправки.

“Наразі організовуємо автобусні шатли між Краматорськом-Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією”, — написав Філашкін.

