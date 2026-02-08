Скриншот "схеми" з реєстрацією Starlink в Україні. Фото: Сергій Флеш

Росіяни намагаються незаконно активувати термінали Starlink, залучаючи до цього українців. У Міністерстві оборони попередили, що людям, які погодяться допомагати росіянам за гроші, загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, росіяни намагаються знайти способи активувати супутниковий інтернет Starlink на підконтрольній уряду України території. Відповідні інструкції поширюють у закритих чатах, після чого вони з’являються і в українських спільнотах у соцмережах.

Серед запропонованих схем — оформлення обладнання через підставних людей, які зроблять це у ЦНАПі, використання фіктивних компаній або спроби підключення терміналів, знятих із дронів.

Водночас радник міністра запевнив, що такі ризики були передбачені заздалегідь. Бескрестнов каже, що всі подібні термінали блокуватимуть.

“Це не машину підпалити та втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому, моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати”, — заявив посадовець.

У Міноборони закликали українців не брати участі у подібних схемах і повідомляти про підозрілі пропозиції.

Нагадаємо, декілька днів тому росіянам заблокували можливість використовувати Starlink на БпЛА. Вони долали українські засоби радіоелектронної боротьби, аби підвищити ефективність й точність атак.