Краматорськ і Слов’янськ на мапі DeepState станом на 7 лютого 2026 року

Поблизу Слов’янська та Краматорська російські війська намагаються непомітно просочуватися через українські позиції, користуючись поганою погодою. Але проблеми зі зв’язком через відключення Starlink ускладнили їхні атаки й роботу дронів.

Про це розповів командир батальйону безпілотних систем “Сапсани” 30 ОМБр Михайло Трач в етері “Суспільне. Студія”.

За словами захисника, росіяни намагаються просуватися під прикриттям негоди, проте успіхів не досягають.

“Ворог продовжує тактику інфільтрації: це зараз основний вид його наступальних дій. Під прикриттям негоди намагається накопичувати особовий склад і потім далі й далі продовжувати інфільтровуватися. Через певні проблеми, в тому числі, із погодою, не завжди його виходить вчасно виявляти. Але як тільки виявляється, зразу по ньому завдається вогневе ураження, в першу чергу засобами безпілотних систем”, — зазначив Михайло Трач.

За його словами, більшість ударів українські військові завдають дронами. Російські підрозділи закидають піхоту на позиції, але ці спроби “зводяться нанівець”.

“Зараз фактично ворог просто відправляє в “мʼясорубку” той особовий склад, який в нього є, при цьому не досягаючи ніяких успіхів”, — додав Трач.

Ще однією проблемою для окупантів стало відключення супутникового зв’язку Starlink, на який вони покладалися для управління штурмами та дронами. У зоні відповідальності “Сапсанів” працюють близько 15-20 російських підрозділів із розвідувальними та ударними безпілотниками.

“Зараз росіяни стикнулися, в першу чергу, з проблемою управління підрозділів. Тому що через їхню тактику так званого просочування вони були дуже залежні від того, щоб мати стабільний звʼязок у будь-якій точці. Starlink тут найкраще підходив, тому що він дозволяє оперативно переміщатися та розвертати вузол звʼязку в будь-якій точці на лінії бойового зіткнення”, — пояснив командир.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що компанія-розробник Starlink заблокувала термінали, якими користуються російські військові. Засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах виявилося ефективним.

Відключення сигналу Starlink спричинило кризу управління підрозділами окупантів та знизило активність їхніх FPV-дронів і багатьох екіпажів. Військові прогнозують, що це тимчасово, оскільки росіяни вже зараз шукають способи відновити координацію.

Раніше ми розповідали, що українське військове командування вжило заходів щодо командирів, які “допустили втрату Сіверська”. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинувачує їх у подачі неправдивих даних щодо ситуації на цьому відтинку фронту.