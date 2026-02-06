Стела на в'їзді у Сіверськ. Архівне фото: Вільне Радіо

Українське військове командування вжило заходів щодо командирів, які “допустили втрату Сіверська”. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинувачує їх у подачі неправдивих даних щодо ситуації на цьому відтинку фронту.

Про це головнокомандувач Сирський повідомив під час спілкування зі журналістами, цитує офіцера видання “Цензор”.

“Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту”, — стверджує Олександр Сирський.

Водночас він зазначив, що ситуацію на Слов’янському напрямку, до якого належить Сіверськ, вже вдалося стабілізувати. Цього досягли, зокрема, завдяки діям штурмових підрозділів.

Головнокомандувач уточнив, що нині на цьому відтинку фронту бойові дії мають порівняно невелику інтенсивність. Росіяни за місяць не досягли там успіхів, вважає головком Сирський.

Нагадаємо, у районі села Дронівка на Слов’янському напрямку тривають позиційні бої, російські загарбники намагаються окупувати село та поступово вдосконалюють свою тактику. Українські військові у відповідь продовжують оборону на напрямку та завдають загарбникам втрат. Втім, визнають, що ситуація у Дронівці залишається складною.

Під час морозного січня 2026 року наступ російської армії на території Донецької області сповільнився. Після активізації у грудні він повернувся до темпів осені 2025 року. Активність загарбників залишалася приблизно однаковою на всіх напрямках, однак вони змогли захопити понад 125 км². Водночас на окремих ділянках фронту бійці ЗСУ не допустили жодних просувань окупантів. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яким був січень для Донеччини на фронті.