Дронівка на мапі DeepState

У районі села Дронівка на Слов’янському напрямку тривають позиційні бої, російські загарбники намагаються окупувати село та поступово вдосконалюють свою тактику. Українські військові у відповідь продовжують оборону на напрямку та завдають загарбникам втрат. Втім, визнають, що ситуація у Дронівці залишається складною.

Про це 5 лютого повідомили у пресслужбі 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ.

У зоні відповідальності 81 бригади російські війська переважно діють у нічний час, намагаючись залишатися непоміченими. Вони використовують спеціальні маскувальні засоби, зокрема антитепловізійні плащі та маскувальні халати. Водночас українські підрозділи продовжують виявляти цілі та бити по логістиці росіян у їхньому тилу.

Нині, продовжили у 81 бригаді, основним напрямком бойових дій на Слов’янському напрямку є сполучення “Сіверськ — Закітне”. Через морози, які нині панують в Україні, річка Сіверський Донець частково замерзла, тому росіяни можуть її перетинати на деяких ділянках.

“Втім, ця тактика результатів не має: воїни бригади цілодобово ведуть розвідку та миттєво завдають вогневого ураження”, — зазначили військові.

Там також поділились результатами роботи підрозділу безпілотних систем “Апачі”, який є частиною бригади. Цей підрозділ за поточний тиждень вже виявив і знищив близько 10 гармат, а також одну САУ “Акація” російських військ. Вся ця техніка була замаскована у Серебрянському лісництві.

Аналітики проєкту DeepState вважають Дронівку окупованою від грудня 2025 року.

Нагадаємо, 29 січня в районі населеного пункту оператори батальйону безпілотних систем “Апачі” знищили FPV-дронами дві РСЗВ “Град” окупантів разом із зарядженим боєкомплектом. Та, попри це, ситуація там залишається складною.